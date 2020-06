Skal lede nytt TV 2-program: – Pappa er bekymret

Katarina Flatland (30) og Erik Solbakken (35) skal gjennom sommeren servere det norske folk drøssevis av quiz-spørsmål med det nye TV 2-programmet «Quizmester».

– Det er et drømmeprogram å lede fordi jeg er, som noen kanskje vet, et helt ekstremt konkurransemenneske. At jeg endelig får muligheten til å gjøre noe sånn, er kjempegøy, forteller en fornøyd Flatland til God kveld Norge.

SPENTE: Solbakken og Flatland er spent på det nye konseptet Foto: Espen Solli / TV 2

Flatland skal lede det nye programmet, mens Solbakken skal fungere som utegående reporter, noe han gleder seg til.

– Jeg skal sendes ut på gata, med det gata har å by på av tilfeldige folk. Så jeg koser meg også. Det er høysesong for folk som stopper opp og vil prate. Folk vil bidra når det er sol og fint vær, sier han.

– Du er kjent med å være på gata å hente inn folk til blant annet «Karl Johan». Blir det gøy å være tilbake, på gata?

– Det er kjempeartig. Du får ganske mye energi av de fine folka. Jeg kan avsløre at det er ikke den «vanlige mannen i gata», det blir folk som har levd livet eller som ser ut som de har en god dag, forklarer han.

Går i farens fotspor

Hallvard Flatland ledet det populære gameshowet «Casino» på TVNorge fra 1989 til 1993, og nå kan datteren avsløre at eplet ikke faller langt fra stammen.

CASINO: Hallvard Flatland som programleder, nå følger datteren hans fotspor. Foto: NTB Scanpix

– Jeg har arvet quiz-gleden fra min far, men jeg tror han som oftest er relativt bekymret over mine quiz-kunnskaper. For selv om jeg skal lede dette programmet og er veldig glad i quiz, så er jeg ikke nødvendigvis veldig god i det selv, forteller Flatland.

– Det beste med quiz-program er å være programleder, for da fremstår du som smart - du har svarene på forhånd, skyter Solbakken inn.

Kan spille med hjemmefra

I tillegg til å hente inn folk fra gata skal det også være en quiz-entusiast og en kjendis i studio som du kan konkurrere med hjemmefra.

– Poenget er at folk kan være med hjemmefra og spille via en app. De kan konkurrere både mot de som er i studio, men kanskje mest innad i familien, sier Flatland.

– Vil det være urettferdig, eller vanskelig for den som du henter fra gaten som skal konkurrere mot en som er god i quiz?

– Det er gøy med en favoritt, quiz-entusiasten - en som er kjendis som har alt å tape. Og så er det underdogen fra gata. Jeg syns det er litt morsomt, svarer Solbakken.

Blir kjendistungt

Selv om de liker å holde kortene tett til brystet, kunne de to programlederne avsløre noen av kjendisene som skal medvirke i programmet.

– Akkurat nå så vet vi at Rudskogen er holdt av til programmet hvor Eli Hagen skal konkurrere mot blant andre Sputnik i noen bilrelaterte oppgaver. Så har du fått med faren din, sier Solbakken og henvender seg til Flatland.

– Ja, vi tenkte at når jeg først har en pappa som er så glad i quiz og konkurranser - og jeg også er det - så måtte vi utnytte det på et vis. Jeg så en gyllen mulighet til å vise at jeg er like god eller bedre enn han, sier en lattermild Flatland.

Programmet har premiere 24. juni.