Advarer foreldre mot narkotika kamuflert som godteri

På Alnabruterminalen og Østlandsterminalen i Oslo blir mange tusen kilo med pakker og brev daglig kontrollert av tollerne.

Her blir både piller, våpen, ulovlige kremer, piratkopier og narkotiske stoffer beslaglagt fra de nærmere bestemt 2,3 millioner pakkene som daglig havner på terminalene.

De siste årene har Tolletaten sett en økning av narkotiske stoffer utkledd som godteri.

VINGUMMI: Godteriet, som inneholder narkotika, kalles «edibles». Foto: Tolletaten

Ber foreldre følge med

Tolldirektør Øystein Børmer sier til TV 2 at blant annet barn helt ned i tenårene står for bestilling av narko-godteri på nett.

– Vi har beslaglagt stadig mer de siste årene av narkotika kamuflert som godteri, såkalte «edibles». Vi vet at barn helt ned i 13-årsalderen har bestilt slikt på nett, sier Børmer.

Tolldirektøren ser på det hele som bekymringsfullt, og ønsker nå å be foreldre om å være oppmerksomme og følge med.

– Et ekstra faremoment ved narkotika i denne formen er faren for at andre uforvarende forsyner seg. Tenk for eksempel på småsøsken som ser noe de tror er godteri på storesøsterens rom.

BESLAG: Det har vært en markant økning i antall beslag av denne typen. Foto: Tolletaten

MDMA og cannabis

Lars Teigen har arbeidet i Tolletaten i 24 år. Han er kontorsjef i Grensedivisjonen, og har ansvar for postkontrollen i Oslo.

Han kan fortelle at de tidligere kun fant rusmiddelet THC (den psykoaktive komponenten i cannabis) i godteriet. Nå skal det også ha blitt beslaglagt vingummi med MDMA, som er det syntetiske virkestoffet i ecstasy.

– Dette kommer jevnlig til Østlandsterminalen. Om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig. Og det er alltid utformet slik at foreldre aldri vil kunne gjette at det er narkotika. Putter man det i en pose med smågodt, så vil man ikke se forskjell, sier Teigen til TV 2.

Han forteller at godteriet blir bestilt og sendt fra hele verden, selv fra nabolandet Sverige.

– Tilbyderne på nettet kan endre avsenderlandet til et land som vi anser som lavrisikoland. Godteriet kommer fra alle land. Selv Sverige og Nederland, sier han.

Teigen bekrefter også at barn helt ned i tidlig tenårene har blitt tatt.

– Det går på dens egen kunnskap om dark net og kryptert mail. Har du den kunnskapen, så er det ikke vanskelig å bestille slike ting.