Bonden Trond (57) påstår Kamelen sprayet ham med pepperspray

Rapperen Kamelen er tiltalt for grovt ran og tyveri, men nekter straffskyld. Trond Bergsvåg (57) sier at tryggheten han tidligere følte hjemme på gården sin, nå er borte.

I over 20 år har 57-åringen drevet en besøksgård på Frotveit utenfor Bergen. Her har elever og andre kommet for å besøke sauer, hunder, hester og flere andre dyr. Selv beskriver han gården som et ganske idyllisk sted.

På kvelden 17. februar i år, ble den idyllen brått brutt.

– Alt har vært trygt og godt her på gården. Nå er den tryggheten borte, sier Bergsvåg.

– Ble sprayet på og truet med kniv

I dag starter rettssaken i Bergen tingrett der hendelsen på gården skal behandles. På tiltalebenken sitter rapperen Markus Møll Mosele, for mange best kjent som Kamelen. På rettssakens første dag skal Trond Bergsvåg selv fortelle sin versjon av hva som hendte på gårdsplassen hans denne februarkvelden.

Han forteller til TV 2 at en bil stanset på parkeringsplassen hans. To personer kom ut av en bilen. Det oppstod raskt en anspent stemning.

TILTALT: Artisten Kamelen var Spellemann-nominert i 2018. Han største hit er låten "Si ingenting". Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

– Marcus (Mosele, journ. anm.) sprayet meg med pepperspray flere ganger. Da min kjære forsøkte å ta bilde av bilen de to kom i, ble hun truet med kniv av den andre personen. Etter en stund dro de fra gården, men tok med seg mobiltelefonen hennes, sier Trond.

Kamelen har sittet i varetekt siden pågripelsen i februar, og hele tiden nektet straffskyld. Etter det første fengslingsmøtet omtalte han det hele som en «syk siktelse», i en kort kommentar til pressen.

Artistens forsvarer, Jørgen Riple, var tirsdag kveld i dialog med artisten. Han ønsker ikke å knytte konkrete kommentarer til det Bergsvåg forteller i intervjuet med TV 2.

– Mosele erkjenner ikke straffskyld, skriver Riple i en SMS til TV 2.

12 vitner i retten

Foruten forholdet knyttet til ran og trusler, der Bergsvåg er fornærmet, er Kamelen i tillegg siktet for fire andre forhold. Tiltalen omhandler:

Medvirkning til ran

To tilfeller av trusler

Kjøring uten gyldig førerkort

Oppbevaring av pepperspray

Oppbevaring av ammunisjon

BESØKSGÅRD: På Frotveit utenfor Bergen har Bergsvåg tatt imot skoleelever og andre i mange år. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

I retten vil politiet som bevis legge frem informasjon fra basestasjoner og mobildatatrafikk i det aktuelle tidsrommet hendelsen har skjedd. I tillegg skal 12 personer vitne, blant andre Bergsvåg, som også fortalte historien sin i BA like etter at hendelsen skjedde.

TV 2 har vært i kontakt med aktor Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt, som ikke ønsker å kommentere saken før rettsforhandlingen er avsluttet. Etter planen skjer det fredag ettermiddag.

Mener Kamelen forskjellsbehandles

I februar ble det kjent at det for tiden arbeides med en fremtidig dokumentar om den unge rapperen. Manager Leo Ajkic var i mars sterkt kritisk til at Kamelen ble identifisert da han ble siktet for ran. NRK-profil og manager Ajkic mente artisten ble forskjellsbehandlet da flere norske medier identifiserte ham.

– Jeg synes dette er forskjellsbehandling. Om han er skyldig eller ikke er ikke poenget når man ser hvordan han er fremstilt, før dommen er klar, sa Ajkic i et intervju med Medier24 den gang.

Tidligere straffedømt

Kamelen har også tidligere vært i klammeri med politiet. I 2012 tilstod han et tyveri, før han i 2014 ble dømt for flere voldslovbrudd. Samme år ble han dømt for heleri.

Rapperen ble for alvor kjent da han i 2015 rømte fra luftegården på Bergen politikammer. I løpet av de mange månedene han var på rømmen, opptrådte han på mindre scener, blant annet med den populære låten «Si ingenting».

– Det var jævlig gøy, jeg tror det er derfor de ikke liker meg så godt nå. Jeg pisset jo litt på dem, sa Mosele selv i et intervju med P3 i november.

Det var også under en konsert at Kamelen ble pågrepet, noe du kan se video av her: