Populært badeområde i København sperres av

Forbudet ble trådt i kraft klokken 12.30, melder politiet i København i en pressemelding.

Det vil fortsatt bli tillatt å ferdes gjennom området og bade fra Sandkaj, men området skal forlates når man er ferdig med å bade, skriver Ekstrabladet.

Området blir sperret av i et forsøk på å forhindre spredning av koronaviruset og i kjølvannet av søndagens hendelser. Da var tusenvis av mennesker samlet på det populære badestedet i København, skriver avisen.

– Dessverre opplever vi at det er for mange som ikke følger helsemyndighetenes generelle anbefalinger for å begrense smittefaren fra covid-19, og derfor innfører vi nå et oppholdsforbud i området, sier Københavns politidirektør, Anne Tønnes, i pressemeldingen.

Ikke aktuelt i Oslo

Norsk politi har likhet med dansk politi myndighet til å stenge av områder.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at det ikke er behov for å stenge områder i Norges hovedstad nå.

– På generelt grunnlag er det en fortløpende vurdering av Oslo kommune og smittevernoverlegen hvis det skulle bli aktuelt her. Kommunen har en del patruljer som kjører rundt og passer på. Det er ikke behov for å stenge av områder nå, sier Sokkli.

I helgen var det ifølge politiet i Oslo om lag 2000 mennesker på det populære badeområdet Sørenga. Også på andre badesteder og på kollektivtransport flommet det over av solhungrige nordmenn.

Politiet håndhever ikke smittevernråd. Forutenom å stenge områder, som ikke aktuelt nå, kan de ikke gjøre annet enn å oppfordre folk til å overholde rådene.

Vurderer løpende

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo sier at det per nå ikke er aktuelt å stenge av områder i Oslo.

– Vi vurderer løpende tiltak dersom det viser seg å bli trengsel enkelte steder som gjør at reglene om avstand brytes, men akkurat nå følger vi situasjonen tett og så tas det vurderinger når vi får sett nærmere på hvordan det har gått, skriver Steen i en epost til TV 2.

Steen skriver at kommunens inntrykk er at folk stort sett er flinke.

– Men jeg forstår sol og sommervarme gjør at mange vil ut på strender og i parker. Det viktigste for å holde åpent og slippe å stenge igjen er at alle holder 1 meter avstand og vasker hendene. Om man nyser og hoster gjør det i albuene. Unngå kollektiv om du kan. Det er regler alle bør følge for å unngå en ny runde med nedstengning, skriver han.