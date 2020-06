Da Tonje fikk livmorkreft som 21-åring, ble hennes største drøm knust

Hele livet har Tonje Becher Bjerkelund hatt et sterkt ønske om å få egne barn. Men allerede som 21-åring ble denne drømmen knust – hun fikk påvist livmorkreft og måtte fjerne livmoren og egglederne for å overleve.

Det hele startet da Tonje Becher Bjerkelund (31) var 18 år.

– Jeg hadde mye uregelmessige blødninger under menstruasjon, og jeg blødde veldig mye. I tillegg hadde jeg smerter i magen og i underlivet og var mye kvalm, forteller hun til God morgen Norge.

Naturlig nok oppsøkte Tonje fastlegen sin for å finne ut av disse plagene. Tonje var på denne tiden overvektig, og legen mente at de kunne være årsaken til de uregelmessige blødningene.

Likevel hadde Tonje en følelse av at det lå noe mer bak.

– Man kjenner seg selv og kroppen sin best. Det å da gå til legen med problemene dine, for så å bli satt i en bås å høre at du er ung og overvektig og at dette er helt normalt ... Du vil jo tro på legen din også. Så du blir forvirret, men roer deg ned ved at det er det vel normalt, da.

Fire nattbind i timen

Likevel ble hun henvist til gynekolog. Flere ganger dro hun dit, men hver gang måtte de avbryte undersøkelsen fordi hun blødde for mye.

MENTE VEKTEN VAR GRUNNEN: Tidligere var Tonje overvektig. Legene mente at det kunne være årsaken til de uregelmessige blødningene. Foto: Privat

Hun ble derfor henvist videre til Akershus Universitetssykehus. Der fikk hun tilstanden Polycystisk Ovariesyndrom (PCOS), som kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, små cyster på eggstokkene og sjeldne eller uregelmessige menstruasjoner.

Men til ungjentas store fortvilelse stoppet ikke blødningene selv om hun nå fikk behandling. Flere ganger blødde hun så mye at hun svimte av.

– Ofte måtte jeg skifte fire nattbind i timen. I tillegg gikk jeg på medisiner som skulle stoppe blødningene, forklarer Tonje.

Hun ble nå innlagt på A-hus. Denne gangen hadde pipa fått en annen tone. Tonje var nå blitt 21 år gammel og fikk beskjed at hun hadde kreftceller på store deler av livmoren.

– Jeg tenkte ikke så mye over det der og da. Jeg følte jeg så på situasjonen utenfra. Det var da jeg kom i bilen og satte meg ned, at jeg tenkte på hva jeg nettopp hadde fått høre. Jeg husker jeg ringte til mamma og sa: «Hva gjør jeg nå? Skal jeg dø?». Det var mange tanker som gikk gjennom hodet.

Første runde

Gjennomsnittalderen for livmorkreft er 65-69 år. Vanlig prosedyre ved denne kreftformen er å operere bort livmoren, eggstokkene og egglederne.

Men Tonje hadde alltid hatt et stort ønske om å få egne barn i fremtiden. Det var hennes største drøm i livet.

I samråd med Tonje bestemte legene seg derfor for å sette henne på hormonbehandling, i håp om å bevare fruktbarheten til 21-åringen.

MANGE TIMER PÅ SYKEHUSET: Første gang Tonje fikk påvist livmorkreft, gikk hun på hormonbehandling i åtte måneder. I runde nummer to måtte hun fjerne livmoren og egglederne. Foto: Privat

Etter åtte måneder med behandling, ble hun erklært kreftfri. Tonje følte seg bra, og begynte å trene og være sosial igjen. Livet var fint for første gang på lenge.

Men gleden skulle bli kortvarig. Tre måneder senere fikk hun et tilbakefall. For Tonje kom det som lyn fra en klar himmel.

Denne gangen fikk hun beskjed om at hun måtte fjerne livmoren og egglederne for å overleve. Tonje nektet. Hun måtte vite at hun hadde gjort alt før hun ga opp drømmen om egne barn, og var villig til å strekke seg langt for å få det til. Men hun innså at hun ikke hadde annet valg.

– Det er en stor sorg og det har vært en stor sorg lenge. Også får du høre at du bare må akseptere det. Det er sant, men det er en sorgprosess man må i gjennom.

Sliter med senskader

Jeanette Hoel er leder i Gynkreftforeningen, som drives av frivillige som har eller har hatt gynekologisk kreft, eller som er pårørende.

Lederen har selv hatt livmorhalskreft og brystkreft og kjenner historien til Tonje godt.

LEVER MED FATIGUE: 31-åringen sliter med fatigue, og forteller at morgningen er verst. Da er hun ofte svært sliten. Foto: Privat

Hun forteller at mange forveksler livmorkreft og livmorhalskreft.

– Livmorkreft er rett og slett kreft i livmoren, mens livmorhalskreft er kreft i livmorhalsen. Livmorkreft har veldig mange like symptomer som livmorhalskreft, sånn som dette med blødninger som Tonje viser til. Og ikke minst er behandlingsformen veldig lik og til slutt da dette med senskader som veldig mange sliter med etter behandlingen, sier hun til God morgen Norge.

I Tonje sitt tilfelle sliter hun med fatigue, som er en vedvarende tilstand av utmattelse hvor man ikke blir bedre av å hvile. Den er ofte forbundet med annen sykdom, som for eksempel kreft.

31-åringen er derfor 100 prosent ufør i dag, og beskriver tilstanden som å ha på seg en altfor tung rusting med en altfor trang hjelm.

Viktig å sjekke seg

Selv om gjennomsnittalderen for livmorkreft og generelt gynekologisk kreft er høy, oppfordrer både Tonje og Jeanette alle jenter og kvinner om å ta plager i underlivet på alvor.

– Det er det som er budskapet med Tonje sin historie. Ja, statistikken sier at det er 65 år som er gjennomsnittsalderen, men så har du avvikende – slik som Tonje, sier Jeanette og fortsetter:

– Det er veldig viktig at legene fanger opp disse unge jentene når de kommer og forteller om diffuse underlivsplager. At de tar det alvorlig og ikke lener seg på at de er så unge, og at det da helt sikkert er andre årsaker.

MYE UTE: I dag tilbringer Tonje mesteparten av tiden sin ute i naturen. Målet er å begynne og jobbe igjen snart. Foto: Privat

Tonje sier seg enig, og forteller at hun har fått et annet syn på livet etter kreften.

– Jeg vil si at jeg tenker litt annerledes og har et litt mer voksent syn på ting. Jeg passer på å nyte livet og de øyeblikkene som er bra. Jeg bruker mer energi på de positive tingene enn de negative tingene, påpeker hun.

Den 1. juni har hun vært kreftfri i åtte år. Nå bruker hun mange timer ute i skog og mark med sine firbeinte venner, og fokuserer på egen helse.

Selv om hun har hatt mye motgang i livet, ser hun lyst på fremtiden.

– Det er mye positivt i livet mitt. Jeg håper å være tilbake på jobb etter hvert. Om det er i en 100 prosent stilling vet jeg ikke, men i hvert fall litt. Så skal jeg sørge for å nyte livet og nyte naturen.

– Hva med barn?

– Jeg kan jo bli mor på andre måter. Det er adopsjon, men det er vanskelig når du er kreftsyk. Også er det surrogati eller stebarn eventuelt, det er en mulighet det og, sier hun lattermildt.