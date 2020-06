Millionby kan bli truffet av syklon for første gang på 129 år

Et enormt uværsystem er i ferd med å rulle inn over vestkysten av India, melder BBC. Onsdag forventes det at syklonen Nisarga vil treffe Indias økonomiske og kulturelle sentrum, Mumbai.

Vinder opp til 110 kilometer i timen vil treffe byen som huser over 20 millioner innbyggere. Allerede nå ligger mørke skyer over byen, og en stormflo bygger seg opp.

Mumbai har ikke blitt rammet av syklon siden 1891, men har flere ganger de siste tiårene opplevd alvorlige flommer.

Skyene mørkner over Mumbai 2. juni. Onsdag forventes syklonen å slå til. (AP Photo/ Foto: Rajanish Kakade

Indias meteorologiske institutt følger nøye med og varsler kraftig regn, svært kraftig vind og høye bølger.

Meteorologene vurderer at Nisarga ikke blir fullt så kraftig som syklonen Amphan som tok 90 menneskelig og raserte østlige deler av India for to uker siden. Men siden Mumbai er så tettbygd med store slumområder, og ligger så lavt ved havet, er situasjonen spent.