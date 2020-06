Historisk katastrofe: Venstre ville vært utradert fra Stortinget

Kantar, tidligere Norsk gallup, har laget politiske målinger siden 1964. Bare en gang tidligere er Venstre målt lavere: I desember 1998 fikk partiet 1,4 prosent.

Stadig sittende Venstre-leder, Trine Skei Grande, har aldri sett svakere tall siden hun ble leder i 2010.

Bakgrunnstallene viser at bare 2 av 10 som stemte på partiet i 2017 ville gjort det samme igjen. Det er like mange tidligere Venstre-velgere fra 2017 som sier de vil stemme Høyre.

Hadde det vært valg i morgen ville Venstre falt helt ut av Stortinget. Det har bare skjedd på en TV 2-måling siden valget i 2009.

FALLER: Trine Skei Grande og Venstre får ingen effekt av at de nå sitter i sin drømmeregjering. Foto: Marit Hommedal

Partileder Trine Skei Grande har ikke svart TV 2 sine henvendelser om målingen. Det er nestleder Ola Elvestuen som i stedet svarer for partiet. Han forklarer den historisk dårlige målingen med at det er uavklart hvem som skal lede Venstre.

– For partiet er det ikke bra å ha en langvarig diskusjon om partileder, sier Elvestuen til TV 2.

– Ikke i nærheten av godt nok

Elvestuen har selv sagt at han stiller seg til disposisjon til partiet, men ikke avklart hvilket verv han sikter seg inn mot.

Den eneste som har vært helt åpen om det er klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Han mener 1,6 prosent ikke er «i nærheten av godt nok». Selv mener han å kunne heve partiet til 10 prosent.

SELVSIKKER SVEINUNG: Venstre-statsråd Sveinung Rotevatn mener Venstre under hans ledelse skal kunne snuse på 10-tallet. Foto: Tom Rune Orset

– Hvordan i alle dager skal du klare det?

– Det er en jobb som krever at vi alle jobber sammen på det som er de viktige Venstre-sakene: Kutte klimagassutslipp, få fart på næringslivet og satse på kunnskap og forskning. Det tror jeg er oppskriften mange velgere vil slutte seg til, sier Rotevatn til TV 2.

– Men dette er jo kjente Venstre-saker. Hvordan skal dette gi Venstre et løft?

– Jeg tror tydelighet over tid, et klart politisk prosjekt og et samlet parti kan bidra til det, sier han.

Støre-smell: Trenger MDG eller Rødt

Mandatberegningen viser at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ville fått 80 mandater hvis dette var valgresultat. Dermed mangler de fem for flertall i Stortinget, og Jonas Gahr Støre ville dermed vært avhengig av Rødt eller Miljøpartiet De Grønne.

Rødt og MDG er begge over sperregrensen, med henholdsvis 4,7 prosent (+0,8) og 4,8 prosent (+0,9).

Arbeiderpartiet er sammen med Venstre den store taperen på TV 2s juni-måling. 23,5 prosent for Arbeiderpartiet er en tilbakegang på 3,3 prosentpoeng fra mai.

SV får 7,3 prosent, som er et sprang opp fra mai (+1,7). Mai-måneden var langt dårligere enn de andre målingene SV har hatt det siste halve året.

Frp mest frem

Siv Jensen og Fremskrittspartiet går mest frem med 3,9 prosentpoeng, dermed havner de på 11,9 prosent. Sammen med Høyre, som befester posisjonen som landets største parti, er de to nå større enn summen av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det gleder partileder Siv Jensen.

– Det er alltid hyggelig når det går bedre på meningsmålinger etter noen dårlige målinger, men det er fortsatt lenge igjen til valget. Etter en periode hvor det ikke har vært mulig å drive partipolitikk vil vi nå være tydeligere og mer synlige på Frps politikk. Det håper jeg velgerne vil verdsette, sier Jensen.

Høyre får 27,3 prosent, en liten nedgang på 0,7 prosentpoeng fra mai. Høyre har siden koronakrisen inntraff Norge hatt markant høyere oppslutning enn hva de hadde de siste månedene før.

Senterpartiet får 13,8 prosent (-0,8). Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt siden i fjor sommer.