Landslagsprofil klar for Rosenborg

Kristine Minde skal fortsette sin fotballkarriere for Rosenborgs Toppserielag.

Landslagsprofilen vender dermed tilbake til Norge etter over seks år som utenlandsproff, og er spilleklar for sin nye klubb fra 1. august.

– Jeg har stor tro på fremtidsplanene til Rosenborg og ønsker veldig gjerne å bidra med min erfaring og kvaliteter til at klubben når sine målsetninger, sier 27-åringen til trønderklubbens egne nettsider tirsdag.

Minde har 107 kamper for det norske A-landslaget, og har siden gjennombruddet i Arna/Bjørnar som 15-åring i 2008 vært en av de store profilene på kvinnesiden i norsk fotball. Nå er hun tydelig på at hun også ønsker å få igjen for det i form av trofeer i eget land.

– Jeg vant ikke gull før jeg dro fra Norge, men jeg har to bronsemedaljer. Målet er å vinne på hjemmebane i Norge også.

– Hva er det som gjør at du som bergenser velger RBK når du vender hjem, du er ikke redd for å få høre det?

– Hehe. Ja, den har jeg fått hørt. Jeg hadde et møte med Rosenborg tidligere i år. Det var et veldig bra møte. Jeg har stor tro på fremtidsplanene deres, og ønsker å være med å bidra, sier Minde til TV 2.

I 2014 forlot den omskolerte angrepsspilleren Arna/Bjørnar til fordel for svenske Linköpings, mens hun de to siste årene har spilt for den tyske giganten Wolfsburg. Der har hun vunnet «The double» to år på rad og er i rute til å fullføre et sterkt hat trick før kontrakten går ut i slutten av måneden.

– Jeg bestemte meg allerede i venter for at jeg ville hjem til Norge. Det ble mye lengre ute enn jeg først antok, men jeg har trivdes veldig veldig bra med det og kommer hjem med veldig mange gullmedaljer. Målet er å fullføre sesongen i Tyskland, sier hun.

Ofrer potensiell Champions League-finale: – Det gjør veldig vondt

Ettersom koronapandemien har satt en stopper for all klubbfotball også på kvinnesiden, er det fremdeles usikkerhet rundt når Champions League kan gjenopptas. Wolfsburg har vært i to av de fire siste finalene, og tapte kvartfinalen mot vinnerne fra Lyon sist sesong.

Denne sesongens finale skulle opprinnelig vært spilt 24. mai, men som et resultat av pandemien er kvartfinalene ennå ikke spilt. Der skal Wolfsburg møte Glasgow City, et meget overkommelig hinder, og vil i så fall kun være et dobbeltoppgjør mot enten Barcelona eller Atlético Madrid unna finale. Den går i så fall potensielt uten Minde på laget.

– Vi vet ikke hvordan det blir med Champions League, men jeg har signert for RBK fra 1. juli og er spilleklar for dem fra 1. august siden overgangsvinduet åpner da.

– Hva tenker du om eventuelt å ofre en Champions League-finale?

– Det gjør veldig vondt. Det er veldig trist. Men oppe i det hele, med tanke på hvordan verden er nå, så har det ingenting å si. Jeg har full forståelse for at det kanskje ikke blir mulig. Jeg skulle selvfølgelig veldig gjerne vært med på det, men det blir for lenge og for usikkert å vente, sier hun, og fortsetter:

– Vi vet ikke om det blir i august eller i september. Man vet ikke hvordan situasjonen er så langt frem i tid. Så valget der er tatt. Jeg er RBK-spiller fra juli av, gjentar hun.

RBK: – Bekrefter klubbens satsing

Minde har også vært del av de norske mesterskapstroppene siden 2011 og har EM-sølv fra 2013 på merittlisten med flagget på brystet. Hun spilte blant annet fra start som venstreback i alle kampene i forrige sommers VM, som endte med kvartfinalenederlag for England.

– Kristine er en spiller med mange landskamper og har i flere sesonger spilt utenlands. Hun har skaffet seg masse erfaring og vil ta med seg mye rutine inn i laget. Hun vil bli en referansespiller og det har vi vært på jakt etter lenge, sier trener Steinar Lein til klubbens egne hjemmesider.

RBKs kvinnelag er en videreføring av den tradisjonsrike klubben Trondheims/Ørn, og har som mål å ta opp kampen mot de dominerende østlandsklubbene i Toppserien i årene som kommer.

– Dette er helt i tråd med vår langsiktige plan å være den mest attraktive klubben i Norge. Noen må bane vei, og en ambisiøs og erfaren Kristine Minde er akkurat en slik spiller som kan sette standarden og bekrefte klubbens satsing, sier daglig leder Ragnar Slettestøl.