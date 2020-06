Slik spilles Eliteserien

Kampoppsettet for resten av Eliteserien i fotball og hele Obosligaen for menn er klart. Oppsettet viser at det blir mye fotball i sommer.

Tirsdag ble alle kampene i herrenes to øverste divisjon offentliggjort. Kamptidspunktet for de sju første rundene i Eliteserien og de tolv første i Obosligaen er nå spikret.

Se hele oppsettet på fotball.no.

Obosligaen sparkes i gang 3. juli. I serieåpningen skal Lillestrøm i aksjon borte mot nyopprykkede Grorud. Ut august skal alle kampene i divisjonen spilles på mandag og fredager.

– Dette for å unngå unødig konkurranse fra andre ligaer, sier leder av Norges Fotballforbunds konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

– For Eliteserien kommer vi nå med runde 4-7 samtidig som vi presenterer resten av spilleplan uten å datofeste. Dette er fordi vi ønsker å avvente hva UEFA gjør med kvalifiseringene til Champions League og Europa League neste år samt internasjonale perioder for landslag høsten 2020. Dersom UEFA endrer sin kvalifisering vil det kunne frigjøre flere spilledager for oss, dager vi ønsker å bruke for å redusere noe av belastningen i sommer samt eventuelt slutte serien tidligere en planlagt. UEFA har planlagt et styremøte den 17. juni som forhåpentligvis vil gi oss noen svar, sier Fisketjønn.

Kampoppsettet for de tre første eliteserierundene ble presentert 16. mai.

