Hei Benny!

Jeg vurderer å kjøpe en 2005-modell Chevrolet Tahoe.

Jeg kan ikke skru på bil, men trenger mye plass, og å komme meg frem på dårlige veier. Jeg bor på landet, og kjører ikke veldig mye i hverdagen, så forbruket er ikke så nøye. Er det noe jeg bør passe på spesielt med årsmodellen?

Fikk gode tips fra deg en annen gang da jeg kjøpte Volvo V50. Ble fornøyd. Hilsen Ruth

Benny svarer:

Hei Ruth! Hyggelig at du ble fornøyd med tipsene sist du spurte – og at du spør meg igjen!

Chevrolet Tahoe har jeg faktisk eid selv, en gang i tiden. Det var den gangen jeg jobbet med disse bilene, hos en av de norske forhandlerne.

Må innrømme at jeg savner den innimellom, selv om bensinforbruket var skyhøyt og bilen var så bred at jeg ikke fikk den inn i garasjen min med to enkeltporter. Den var herlig likevel ...

Når det gjelder de egenskapene som du er ute etter, er den ganske uslåelig – altså på plass og framkommelighet. Liker man "amerikanske kjøreegenskaper", oppleves den dessuten som komfortabel og stillegående. 5,3-liters V8-bensinmotorene har ytelser nok med rundt 270 hk. Selv om Tahoe aldri blir, eller skal være, noen sportsbil. Her snakker vi realt arbeidsjern.

Dette kan være virkelig mye bil for pengene. Jeg ser at prisene varierer ganske mye og det er all grunn til å sette seg litt inn i hva man får for pengene her. De starer på rundt 50.000 kroner og oppover.

Bilen du ser på er 15 år gammel og det er definitivt en bil som trenger en nøye sjekk før kjøp. Gjerne hos NAF eller lignende, om du ikke er bilkyndig selv, eller kjenner noen som kan hjelpe deg.

Ble lei av naboens bråkete bil – nå går krangelen verden rundt

Dette må du sjekke

Bilene er nemlig ikke feilfrie og om man må ha dem på verksted for hver minste ting, kan det bli veldig dyrt. Verksteder som skrur Chevrolet finnes heller ikke akkurat på hvert gatehjørne.

De viktigste tingene å sjekke er bremser, forstilling og hjuloppheng. Hjullagrene foran er også en svakhet, særlig på biler med uoriginale hjul. Ellers bør mellomakselkryss sjekkes. Hør også etter ulyd fra bakakselen, det er dyrt å fikse opp. Ofte må hele differensialen byttes.

Som alltid: Sjekk at alle elektriske funksjoner virker som de skal. Ruteheverne er en svakhet. At aircondition ikke virker er heller ikke uvanlig.

På en 15 år gammel bil bør også rust absolutt sjekkes.

Motor og drivverk er i utgangspunktet ganske solide greier, men sjekk girkassa litt nøye. Peil og lukt på oljen her. Lukter giroljen svidd, er det fare på ferde og det kan være behov for en overhaling. Dokumentert servicehistorikk trekker så klart opp. Det samme gjør en EU-godkjenning som ikke er for gammel. Men igjen – dette er ikke en bil du skal kjøpe uten å sjekke nøye.

Som så ofte før handler det om å lete opp en fin og urørt originalbil som har blitt tatt godt vare på underveis. Så får man heller betale litt mer. Bilen du ser på er andre generasjon av den populære SUV-en. Den ble produsert mellom 2000 og 2006, med bare veldig få endringer underveis. Det vil si at ingen årsmodell er dårligere, eller bedre, enn den andre her. Det handler mest om vedlikehold og bruk underveis.

Leter du opp en hel og pen bil, er dette fortsatt barske, kule og gode biler i mine øyne. For deg som bor godt ute på landet og har behov for plass og framkommelighet er den jo ganske genial!

Lykke til med bilkjøp. Håper du blir fornøyd denne gangen også!

