Klæbo signerte stor avtale med Uno-X

Det bekrefter Uno-X i en pressemelding tirsdag. De har inngått et samarbeid hvor de skal «fremme innovasjon, kunnskapsdeling og prestasjonskultur», heter det i pressemeldingen.

Avtalen varer til og med ski-VM i 2025.

Vil ikke ut med størrelsen på avtalen

Uno-X begynte før koronapausen på sin første sesong som Norges første profflag i sykling. Verken Jens Haugland, sykkelsjef i Uno-X, eller manager og pappa Haakon Klæbo vil røpe de økonomiske betingelsene i avtalen.

– Det er en sak mellom Johannes og Uno-X. Så min munn er lukket om den saken, selv om vi ikke skal legge skjul på at det er en stor avtale, sier Haugland i pressemeldingen.

– Noen hemmeligheter må vi få lov til å ha. Lønn er en slik hemmelighet. Men jeg kan si såpass at det er en stor avtale for oss. Den klart største kommersielle avtalen som Johannes noensinne har signert, sier Haakon Klæbo i pressemeldingen.

Selv opplyser Johannes Høsflot Klæbo at han vil delta på samlinger med sykkellaget når det passer inn i langrennskalenderen.

– Samt ha masse kontakt i det daglige. Jeg kommer også til å gjøre bruk av deres eksperter innen ulike fagområder. Det kan være kompetanse innen høydetrening, mental utvikling og mye mer, sier Johannes Høsflot Klæbo i pressemeldingen.

– Én ting er at det er spennende å lære mye nytt hva trening og forberedelser angår. Men det er også spennende å bli en del av et proffmiljø utenfor skiidretten. Skal man prestere, så er miljøer også svært viktig, fortsetter skistjernen.

Tror det er snakk om millionbeløp

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener avtalen er en naturlig konsekvens av at Skiforbundets avtale med Sparebank 1 ble redusert da den ble videreført tidligere i år.

– Da forsvant et sekssifret stipend for utøverne, men i den nye avtalen lå det at de selv kunne skaffe seg en ekstra sponsor og erstatte Sparebank 1-merket på drakten, sier Skinstad.

– Dette er en veldig god mulighet for de profilerte utøverne, men utfordrende for de mindre profilerte løperne på landslaget.

Selv om partene selv ikke vil ut med et beløp, legger de ikke skjul på at avtalen er av det lukrative slaget.

– Jeg blir veldig, veldig overrasket hvis ikke dette er en avtale i millionklassen, sier Skinstad. Nå tror han flere av de største langrennsprofilene vil følge etter.

– Spesielt på kvinnesiden er nok utøvere som Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng godt i gang med å sondere markedet.