15-åring ransdømt for tredje gang - slipper fengsel

To gutter på 15 og 17 år er i Fredrikstad tingrett dømt for ran på ei 76 år gammel kvinne i oktober i fjor. Det er tredje gang 15-åringen dømmes for ran.

Det var i oktober i fjor at de to guttene så den eldre kvinnen ta ut penger fra en minibank på kjøpesenteret Torvbyen i Fredrikstad. De to fulgte etter henne på en buss. Da hun gikk av bussen, dyttet de henne først i bakken, før de stjal vesken hennes, skriver Fredriksstad Blad.

17-åringen erkjente ranet da han ble pågrepet samme kveld, mens 15-åringen, som ble pågrepet dagen etter, først nektet for å ha noe med ranet å gjøre. Han har senere innrømmet å ha stjålet vesken.

Ingen av guttene har erkjent voldsbruk mot kvinnen, men retten festet lit til kvinnens forklaring.

15-åringen rakk aldri å fullbyrde straffen på 300 timers samfunnsstraff for to tidligere ran. Han er derfor dømt til to års ungdomsstraff. 17-åringen fikk seks måneders ungdomsstraff.

