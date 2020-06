Offentlig rapport: Floyds hjerte stanset som følge av trykk mot halsen

Den tredje obduksjonsrapporten er laget av et rettsmedisinsk kontor i Hennepin County i Minnesota. Her konkluderes det også med at Floyd ble drept.

Konklusjonen strider mot en foreløpig offisiell rapport som ble laget rett etter at Floyd døde, men er mer i samsvar med en privat obduksjonsrapport som er bestilt fra Floyds familie.

Motstridende rapporter

I den første offisielle rapporten står det at Floyd hadde underliggende hjerteproblemer og trolig var ruspåvirket, og at dette medvirket til at han døde. Det står også at det ikke er noen fysiske tegn på at Floyd døde av kvelning.

Floyd døde etter en brutal pågripelse for en uke siden. Han ble holdt nede med hendene bakbundet mens en politimann trykket kneet mot halsen hans i flere minutter. En video fra hendelsen viser også at Floyd sa at han ikke fikk puste, og at han etterhvert sluttet å snakke og bevege på seg.

Voldsomme demonstrasjoner

I den foreløpig siste obduksjonsrapporten, som ble publisert tirsdag, fastslås det også at Floyd led av hjertesykdom og høyt blodtrykk, i tillegg til at han nylig hadde brukt narkotika. Men disse faktorene blir ikke nevnt under dødsårsak.

Pågripelsen av George Floyd har ført til demonstrasjoner flere steder i USA. Donald Trump truet i natt med å sende inn hæren for å stoppe demonstrantene.

– Hvis en by eller stat nekter å ta grep, vil jeg sende inn militæret og løse problemet for dem veldig raskt, sa Trump.

Kritikken hagler

Presidenten sa videre han vil mobilisere «tusenvis» av soldater dersom ikke guvernørene sender inn nasjonalgarden.

Uttalelsene til presidenten har blitt møtt med sterk kritikk fra både guvernører og politiske motstandere.

– Presidenten ønsker å skape sin egen virkelighet. I Washington, D.C. var det mange demonstranter, fredelige demonstranter. Det var unge, for det meste hvite demonstranter, som ble provosert av hva som skjedde med George Floyd, og det burde de være, sa New York-guvernør Andrew Cuomo til CNN.

Guvernøren i Washington Jay Inslee sa at presidenten gang på gang har vist at han er ute av stand til å styre landet.

– Landet vårt er definert av vår kollektive karakter og demokratiske idealer, ikke av reaksjonære krav om splittelse og ikke ved å true amerikanere med sitt eget militær, la Inslee til.

