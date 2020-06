Slår tilbake mot Lofoten-rykter: – Nei, det er ikke fullt

Lofoten sliter med desinformasjon og rykter om at det ikke er ledig overnattingskapasitet å oppdrive for ferierende nordmenn. Sannheten er en helt annen, ifølge reiselivsnæringen.

Når nordmenn nå planlegger Norgesferien er Lofoten blitt pekt ut som den store drømmedestinasjonen som «alle» skal dra til. Flere undersøkelser har

Men slik er det ikke, ifølge reiselivsnæringen.

– Mange reiselivsbedrifter lurer fortsatt på om de skal holde stengt i sommer fordi de har så mye ledig kapasitet, sier Eivind Holst, styreleder i Destinasjon Lofoten til TV 2.

Mange utlendinger har holdt på bestillingene sine til det lengste.

Men etter at regjeringen har kommet med sine siste beslutninger for utenlandske ferierende, har næringen nå selv kansellert utenlandske bestillinger frem til 20 juli.

DESINFORMASJON: – Det er ikke fullt i Lofoten, sier Eivind Holst, Styreleder i Destinasjon Lofoten. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Ikke nok nordmenn

Lofoten har rundt 10 000 sengeplasser fordelt på hoteller, rorbuer, campinghytter og fritidsboliger som leies ut om sommeren.

I tillegg har Lofoten over 20 campingplasser som tilbyr plass til de som besøker landsdelen med enten bobil, campingvogn eller telt.

I snitt bruker en besøkende til Lofoten i underkant av tre overnattinger. Sommeren 2019 var det rundt 160 000 unike personer som besøkte landsdelen fra 1. juni til 31. august. Det utgjør 480 000 rom døgn.

I år blir denne statistikken smadret, i negativ forstand.

– 65 prosent av alle gjestedøgnene som omsettes i Lofoten i sommersesongen har de siste år vært brukt av utenlandske gjester. Det betyr at antall nordmenn som må legge turen til Lofoten må være tre ganger høyere enn normalt for at de skal kunne erstatte de utenlandske reisende, forklarer Holst.

NUSFJORD I LOFOTEN: Dette er et av de mest besøkte fiskeværene i Lofoten Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

– Usannsynlig med trengsel

Siden det meste av utlendinger ikke får kommer inn til Norge i sommer, blir det også romslig for de som vil utforske naturen på egen hånd.

Styrelederen bruker denne sammenligningen for å illustrere situasjonen:

– Dersom Lofoten skulle være like tett befolket pr. kvadratkilometer som det Oslo kommune er hver eneste dag, måtte vi ha 1,8 mill turister på besøk hver eneste dag, sier Holst.

– Det er derfor totalt usannsynlig for noe som skulle ligner på trengsel i Lofoten, sammenlignet med det de fleste nordmenn lever med til daglig, fortsetter han.

– At det kan være kø ved enkelte opplevelser når mange busser ankommer samtidig, har også vært et kjent fenomen i Lofoten. Men når cruisegjestene uteblir, er også dette usannsynlig å få oppleve sommeren 2020, fastslår Holst.

Lofoten er også en av de store cruisebåt-destinasjonene langs kysten. Når disse også uteblir i sommer, går Lofoten glipp av til sammen 75 000 dagsbesøk.

Har god plass

Hos Statles rorbu- og konferansesenter i Mortsund utenfor Leknes, skulle det ha vært fullt nå. I stedet står de aller fleste rorbuene tomme nå i begynnelsen av juni.

– Det er nesten litt uvirkelig at det er så tomt, sier Ottar Statles, daglig leder hos Statles rorbu- og konferansesenter, til TV 2.

MASSE LEDIG: Det skulle ha vært fullt nå, sier driverne at Statles Rorbu- og konferansesenter, Camille Sørlundsengen og Ottar Statles Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Også han har hørt ryktene om at det er fullt i Lofoten i sommer.

– Det stemmer ikke. Vi har fått en del bookinger for juli, men det er kun halvfullt og godt med plass fortsatt. Juni og august ser ikke bra ut. Det ser ut som om nordmenn har planer om å dra hit i noen hektiske uker i fellesferien, og da blir det en svært kort sesong, sier Ottar Statles.

De har 70 rorbuer og er Lofotens største i denne overnattingssjangeren.

– Det går ikke an å fylle hele Lofoten med bare nordmenn i år. Derfor håper vi at utlendinger fra land med lite smitte som Tyskland kan få innreisetillatelse til Norge fra etter 20 juli, sier Ottar Statle.

REINEBRINGEN I LOFOTEN: Sherpatrappen opp stod ferdig til sommeren 2019 Foto: Sigfinn Andersen

Smått optimistisk

Danskene får lov til å komme til Lofoten fra nå av, men det er heller ikke nok for å berge sesongen.

– Jeg har to danske søskenbarn som nå allikevel får lov til å komme på besøk til oss i sommer, og da det fikk vite dette var i orden, ja var de vill jubel, sier Eivind Holst, styreleder i Destinasjon Lofoten.

Han er optimistisk for at noe av sesongen kan berges.

– Vi har fått beskjed om at Widerøe kommer til å øke antallet flyvninger til og fra Lofoten betraktelig, og det er vi glade for. I tillegge kommer reisende med Hurtigruten, sier Eivind Holst, styreleder i Destinasjon Lofoten.