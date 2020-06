Sjokkerede vending – Carole Baskin overtar dyrehagen etter Joe Exotic

En dommer i den amerikanske delstaten Oklahoma har tildelt Joe Exotics dyrehage til hans verste fiende, Carole Baskin. Det melder flere amerikanske medier, deriblant CNN og TMZ.

For flere år siden vant Baskin over Exotic i retten, og skulle få en million amerikanske dollar.

Men Baskin skal ikke ha sett snurten av pengene. I rettsdokumenter som TMZ har fått innsyn i, står det skrevet at overføringen av dyreparken til Jeff Lowe og Joes mor var uredelig.

Gir Baskin dyrehagen

Dommeren har nå gitt Baskin hele dyrehagen for å godtgjøre for den enorme summen fra det gamle søksmålet hun aldri mottok.

Jeff Lowe skal ha fått 120 dager på å pakke snippesken og komme seg vekk fra området som nå tilhører Baskin. Han må også, ifølge dokumentene, ta med seg dyrene.

Åpner ny Tiger King Park

Til TMZ sier Lowe og kona Lauren at de gratulerer Baskin med 16 dekar område.

– Vi har lenge regnet med at dommeren til slutt ville angre på overføringen som ble gjort i 2016. Vi er takknemlige for at han brukte så lang tid på avgjørelsen, så vi fikk tid til å fullføre den nye Tiger King Park i Thackerville Oklahoma, bak verdens største casino.

Videre gratulerer paret Baskin med et område på 16 dekar, før de legger til:

– Mulighetene for å finne levninger her i området vil nok få henne til å føle seg som hjemme.