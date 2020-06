Vurderer å straffe Floyd-markeringer – Fifa ber om fornuft

Flere spillere i tysk fotball, blant andre Jadon Sancho og Marcus Thuram, har markert sin avsky overfor pågripelsen av avdøde George Floyd. Floyd døde etter at politiet pågrep ham i Minneapolis 25. mai.

Sancho ga sin støtte til Floyd ved å ta av seg drakta for å vise en T-skjorte med «Justice for George Floyd». Han fikk gult kort for episoden, noe som er i tråd med spillerreglene.

Søndag gikk Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram ned på kne, mens Schalkes Weston McKennie bar et armbind med «Justice for George.»

Det tyske fotballforbundet har sagt at de vurderer hvorvidt spillerne skal straffes etter protestene denne helgen. Grunnen er at regelverket ikke tillater politiske, religiøse eller personlige slagord, uttalelser eller bilder, ifølge AP.

Fifa sier til sine medlemmer at de derimot må bruke sunn fornuft i vurderingen om de skal straffe spillere som markerer sitt syn under kamper.

Enhver markering på fotballbanene som ikke er godkjent av arrangørene, er ifølge Fifas regler forbudt.

– Fifa har full forståelse for dybden av følelsene og bekymringene som mange fotballspillere har uttrykt etter de tragiske omstendighetene i George Floyd-saken, heter det i en uttalelse fra Fifa til AP.

Sanjay Bhandari, styreleder i organisasjonen Kick It Out, slår på sin side fast at markeringene mot rasisme ikke har med politikk å gjøre. Han håper at de tyske fotballmyndighetene lar saken passere.

– Jeg vil oppfordre alle myndigheter og klubber til å vise forståelse. Dette er nesten over politikk, det handler om hva som er rett og galt. Dette er om noen som er blitt drept på gaten av politiet. Dette er om å oppnå rettferdighet for ham og andre i samme situasjon. Jeg ser ikke på det som politisk, slår Bhandari fast, ifølge The Guardian.

– Jeg tror spillerne forstår at de får gult kort om de tar av seg drakten. Men i denne konteksten vil det være veldig strengt om de får en straff utover det, fortsetter han, og mener at det er en god idé å protestere ved å gå ned på ett kne slik Marcus Thuram gjorde.

