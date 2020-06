Eksperter: Dette kan du gjøre for å hjelpe andre med selvmordstanker

Profesjonell hjelp kan være et stykke unna for en person som har psykiske vansker. Men også du og jeg kan hjelpe, råder Mental Helse og «Helsesista».

TV 2 har fortalt historien om Jennie Mayer Borgersen tok sitt eget liv i Vikersund i januar i år, bare 13 år gammel.

Det tok hele fire uker fra Jennie snakket med fastlege og psykiatrisk sykepleier til hun skulle bli utredet på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista», sier at det er viktig å få mer kunnskap om hvordan vi snakker med folk sier de vil ta sitt eget liv.

– Og også hvordan vi møter pårørende til dem som tar tatt livet sitt. Det er mange som opplever en enorm stillhet som gjør det vanskelig, sier hun til TV 2.

– Tørre å spørre

Daglig leder Aslaug Timland Dale i Mental Helse sier til TV 2 at som medmenneske kan man hjelpe andre som har psykiske vansker.

– Vi skal tørre å spørre, snakke om at man har kaostanker, ikke bli skremt at man har tanker rundt selvmord, men prate om dette, og finne noen man kan få hjelp av, sier Timland Dale og fortsetter:

– Av og til er det slik at man har behov for profesjonell hjelp, men som medmennesker er vi også viktig. Vi kan alle være det medmennesket, men det er ikke alltid like lett å være det, sier hun.

Enorm økning

Mental Helse har siden januar opplevd en enorm økning i antall personer som tar kontakt for å enten snakke eller chatte om selvmord. Økningen i antall chattesamtaler som omhandler selvmord har økt med 347 prosent. Chattetjenesten har en målgruppe helt ned i 12-årsalderen.

«Helsesista» mener at det er viktig å starte med forebygging av psykiske helseplager allerede når barnet ligger i magen, og hun sier det også er viktig med nok voksne til stede i løpet av barns skolegang.

Hun mener også at det er viktig at politikere lytter til folk som har erfaring med å være psykisk syke og folk som jobber med ulike behandlingssteder.

Mental Helse opplyser også at det har vært en 46 prosent økning i personer som tar kontakt på telefon sammenlignet med i fjor. Det har også vært en økning på 105 prosent i antall samtaler som omhandler selvmord.

– Jeg blir veldig bekymret når jeg hører disse høye tallene. Det er et tydelig signal om at her må vi ruste opp, sier Krohn Engvik.

Timland Dale i Mental Helse kommer med bønn til helseminister Bent Høie:

– Gi folk helsehjelp der dem bor, og når dem trenger det. Det er vår bønn, sier hun.

Høie: – Har satset

Helseminister Bent Høie (H) sier at ventetiden blir kortere om man fortsetter å bygge ut tilbudet. Det er derfor regjeringen har gjort det, sier han.

Helseministeren sier at det har blant annet kommet 460 nye psykologer i kommunene, og at 2500 flere personer som jobber med psykisk helse og rus i kommunene.

– Dette er ett av de områdene som vi har satset veldig mye på. Men det er også slik at på dette området har sannsynligvis behovet økt, og derfor vil dette være et arbeid som er kontinuerlig, sier Høie.

– Hva skal til for at det tilbudet kommer raskere på plass enn det er i dag?

– Det er alltid en vanskelig vurdering for fagfolkene om det er et akutt tilfelle eller om det er noe som kan vente. Også har vi en jobb med å redusere ventetiden, og ventetiden for barn og unge i psykisk helse har blitt redusert med over en uke, sier Høie.

– Er du enig i at hjelpen ikke er god nok slik den er i dag?

– Jeg er enig i det. Det er en grunn til at regjeringen hele veien har hatt dette som et satsningsområde og gjort en kraftig oppbygging som vi gjør, og vi har også sagt at det er noe som skal fortsette, sier Høie.