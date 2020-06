Kirsti (32) og Siri (29) lever ut mammadrømmen i rullestol

Til tross for motgang og et liv i rullestol, har både Kirsti Svinø og Siri Marlene Valle født egne barn og lever mer aktive liv enn mange. Nå vil de gi håp til andre.

Det var vinter. Det var glatt. Den lille familien på tre skulle kjøre over fjellet da katastrofen inntraff. Bilen havnet utfor veien, pappa døde og Kirsti Svinø ble lam fra midjen. Da hadde hun akkurat blitt 13 år.

– Det er sånt som skjer. Det var så mange kriser på en gang at min skade kom litt i bakgrunnen. Livet uten pappa var absolutt det verste, sier Kirsti, som i dag er 32 år og lykkelig tobarnsmor, til God morgen Norge.

Siri Marlene Valle var 16 år og full av liv. Det var natt til 17. mai i 2007. I fylla falt Siri over verandakanten og brakk ryggen. Også hun ble lam fra livet – for livet.

– Det kunne gått verre, jeg var i hvert fall ikke død, sier Siri, som i dag er 29 år og nybakt mamma til lille Matheo.

Støtter hverandre

Tirsdag var de to gjester i God morgen Norge. Begge er de med i nettserien «Klok av skade» som Sunnaasstiftelsen står bak.

Her forteller ryggmargsskadde åpent og ærlig sine sterke historier, om hvordan livet brått og brutalt ble snudd på hodet, om utfordringer og erfaringer og ikke minst om fordommer og misforståelser som de begge opplever stadig vekk.

– Helsesøstre og jordmødre som tar det for gitt at vi må hvile oss gjennom svangerskapet og at vi selvsagt må ta keisersnitt, sier jentene lattermildt.

FØDTE SELV: Kirsti fødte begge barna sine vaginalt. Det samme gjorde venninnen Siri, da hun fødte i 2019. Foto: Privat

Siri er utdannet farmasøyt og jobber i Apotek 1. Kirsti er seniorrådgiver i Riksrevisjonen, der hun også jobbet da hun fikk sitt første barn for fire år siden.

Det ble ingen permisjon og Rasmus ble født på vanlig måte, en vaginal fødsel som gikk fint. Akkurat som da lillesøster Mia ble født tidligere i år.

– Trøsten er jo at vi som ryggmargsskadde ikke kjenner så mye under fødselen, sier de to tøffe jentene – som møttes gjennom Sunnaastiftelsens mentor-program og som er blitt hverandres heiagjeng.

– Kirsti er et stort forbilde for meg. Hun er den eneste lamme mammaen jeg kjenner. Jeg kan spørre henne om alt. Om hvordan det var å være gravid, hvordan fødselen hennes var, hvordan livet med barn er og blir når vi sitter i rullestol. Sunnaasstiftelsens konsept der lamme lærer av lamme er gull verdt. Så mye bedre enn om en funksjonsfrisk skulle lære oss opp. De vet jo ikke hvordan det er å være lam og sitte i rullestol og ønske seg et liv som er like bra som andres, påpeker Siri.

Lei av fordommene

Det verste de vet er folk som synes synd på dem. Som tror at de ikke kan.

– Den følelsen dukket opp igjen da jeg ble mamma. Folk står og ser om jeg klarer meg. Jeg føler de tenker at jeg ikke er egnet som mor hvis noe går skeis, som hvis mitt barn får trass-anfall i butikken, forteller Kirsti.

NYBAKT FAMILIE: Siri brakk ryggen som 16-åring og ble lam fra livet og ned. Nylig fikk hun sønnen Matheo sammen med Ming. Foto: Privat

– Det blir litt sånn at vi skal jaggu vise dere at vi fikser det, fortsetter Siri.

For de to venninnene kan egentlig gjøre alt andre mødre kan. Ting tar bare litt lenger tid. Til gjengjeld blir de gode på planlegging.

– Det eneste pappa Mattias gjør på egenhånd er å lære fire-åringen Rasmus å sykle og svømme. Men vi drar på stranden og på skogsturer. Vi drar på kjøpesenter. Vi reiser. Vi gjør akkurat det vi vil gjøre, forteller tobarnsmoren.

Viktig med oppdragelse

Selvsagt har hun vært redd for at Rasmus skal skade seg. Falle i trappen. Glemme seg og løpe fra mamma når de er ute uten pappa Mattias.

– Barneoppdragelsen begynte veldig tidlig, ler Kirsti.

AKTIV FAMILIE: Kirsti Svinø og familien er ofte på tur ute i naturen med syklene sine. Foto: Privat

Rasmus lærte før han kunne gå at mamma er sjefen. At han må høre på de voksne. Det er lite slinger i valsen, og sånn må det være.

Til gjengjeld har Rasmus en tøff mamma som mer enn gjerne tar med seg gjengen sin ut på tur, som freser rundt i skauen med tre måneder gamle Mia i bæresjal og Rasmus på fanget i en spesialdesignet elektrisk terreng-doning. Lever det livet de elsker.

Siri er heller ingen pingle. Hun spiller rullestol-rugby og konkurrerer i para-bob. Sønnen Matheo på åtte måneder kommer til å få det kjempegøy. Kanskje blir han også storebror. Mamma er klar.

– Og en litt skeptisk pappa Ming kan jo bare se på Kirsti og gjengen hennes hvor fint det går, sier Siri.