Historisk flytur for Iditarod-vinner

Hundekjøreren har sittet koronafast i Alaska i tre måneder og gleder seg nok til å se igjen kone og fem barn. Men også for flyinteresserte på Sola er det en stor dag.

– Det blir rene 17. mai, sier Helge Nyhus.

Nyhus er aktiv i Flyhistorisk Museum Sola. Han har tre ganger vært i Alaska og tatt bilde av det spesielle flyet som frakter Thomas Wærmer og hans hunder over Atlanterhavet.

Trengte skyss

Flyet er en DC-6B som fløy for Braathens SAFE i årene 1962 til 1971. Siden har flyet blant annet blitt brukt som fraktmaskin i Alaska.

Flyentusiastene på Sola har lenge jobbet for å få flyet «hjem» til Norge, men det økonomiske løste seg ikke før Iditarod-vinner Thomas Wærmer havnet i korona-trøbbel og trengte skyss hjem til Norge. Med seg på laget hadde han nemlig en sponsor som var villig til å spytte inn 250.000 kroner i prosjektet.

Etter litt tekniske problemer mandag, var DC-6B-maskinen tirsdag på vei mot Sola. Beregnet ankomsttid er klokken 14.15.

– For oss er dette helt fantastisk. Det var her på Sola at Braathens hadde verksted og hovedbase i Norge. Blant folk her i området er det enorm interesse for flyet. Vi får se noe som kommer fra en svunnen tid, sier Helge Nyhus.

Siste fly

I en artikkel om flyet fra 2019 skriver Teknisk Ukeblad at DC-6B-flyet startet sin karriere hos Cathay Pacific i 1956. I 1962 ble flyet overtatt av Braathens og fikk kjennemerket LN-SUB.

Senere har flymaskinen hatt både belgiske og kanadiske eiere, før det endte opp som fraktfly for Everts Air Cargo.

Det 64 år gamle flyet er det siste gjenværende eksemplaret av totalt sju fly av denne typen som Braathens SAFE opererte.