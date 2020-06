Elkjøp-ansatte slo full alarm da de åpnet Toten-mannens PC

Til tross for at mannen i 50-årene hadde flere titalls overgrepsbilder og -videoer på PC-en han leverte inn til reparasjon på Elkjøp, slipper han fengsel.

Det var 2. mai 2017 at en mann leverte inn PC-en sin hos Elkjøp på Gjøvik for å få den reparert.

Det var da de ansatte oppdaget at det var lagret flere titalls overgrepsbilder og -videoer av barn.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

For lang saksbehandlingstid

De ansatte på Elkjøp varslet politiet. Under en ransakelse av mannens hjem på Toten ble det funnet flere harddisker med overgrepsbilder- og videoer.

27. mai, altså hele tre år etter at han ble pågrepet, ble han dømt til samfunnsstraff i 178 timer i Gjøvik tingrett.

Han må også betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Den lange saksbehandlingen er blitt tatt hensyn til under straffutmålingen.

Mannens forsvarer, Håvard Fremstad, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

VARSLET POLITIET: Ansatte på Elkjøp i Gjøvik tok kontakt med politiet etter å ha sjekket innholdet på mannens PC. Foto: Scanpix

Skylder på «pornopakker»

I avhør har mannen forklart at de over 50 bildene og 40 videoene av blant annet jenter i alderen mellom seks og 14 år, hadde fulgt med i «pornopakker» han han hadde lastet ned.

Videre sa han at han ikke visste at overgrepsmateriale fulgte med i disse pakkene, og at han fortløpende slettet bilder og videoer han skjønte var av ulovlig karakter.

Ettersom han ifølge egen forklaring slettet ulovlig materiale og heller ikke delte det med andre, nektet han straffskyld.

«Et alvorlig samfunnsproblem»

I Gjøvik tingrett forklarte politibetjenten som beslagla materialet i mannens bolig at bildene og filmene ikke lå som automatisk nedlastet på harddiskene, men i mapper som «Mine bilder» og «Privat musikk».

I dommen står det at tiltalte påstår at han ikke hadde interesse av overgrepsbildene og -videoene:

«Når han kom over slike bilder og filmer, slettet han dem. Dersom han har lastet ned noe som er ulovlig har han ikke gjort det med vilje,» står det.

Spilletiden på overgrepsvideoene var på tilsammen 11 timer, og det ble også funnet 56 overgrepsbilder.

I dommen fra Gjøvik tingrett står det at «besittelse av slike bilder og filmer, som er et produkt av overgrep mot barna, er et alvorlig samfunnsproblem» og at det normalt sett må reageres strengt mot slike forbrytelser.

Lang saksbehandlingstid

Saken ble først berammet i retten til 3. januar. Deretter ble den utsatt til mars.

På grunn av korona-situasjonen ble den igjen utsatt til slutten av mai.

I dommen kan man lese at retten er enig med aktor i at straffen i utgangspunktet skulle vært satt til fengsel i rundt seks måneder, men at saksbehandlingstiden har vært for lang og at mannen derfor skal dømmes til samfunnsstraff.

«Tiltalte har forklart at det har vært forferdelig både for han og samboeren å vente på at saken skulle komme opp, og han har fått «satt livet sitt på vent». Ved to anledninger har også hovedforhandlingen blitt utsatt, noe som har vært en ekstra påkjenning,» står det i dommen.