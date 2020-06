La Liga-stjernens kryptiske meldinger har skapt full forvirring

Saúl Ñíguez (25) er en av de mest ettertraktede midtbanespillerne i Europa. Den spanske landslagsspilleren er blitt koblet til flere klubber i England de siste årene, blant annet Manchester United og Manchester City, men vil trolig bli en svært dyr mann. 25-åringen signerte nemlig en niårskontrakt med Atlético Madrid i 2017.

Nå hinter imidlertid La Liga-stjernen selv om at han har funnet seg en ny klubb.

På Twitter skriver Saúl at han vil annonsere sin nye klubb onsdag, og spanjolen har drevet aktiv nedtelling siden 31. mai. Nå er det kun én dag igjen ...

Den spanske fotballekseperten Guillem Balagué forstår at folk blir nysgjerrige, men mener det er svært usannsynlig at Saúl vil annonsere at han er ferdig i Atlético onsdag.

– Det er et PR-stunt. Det kan ikke være noe annet. For å være ærlig så er det ingen som vet hva som skjer. Men det gir ingen mening. Han ville aldri dra fra klubben på det viset.

Men foreløpig er det ingen utenforstående som vet hva som faktisk ligger bak. Dermed har mange medier, inkludert flere engelske, latt seg forlede til å spekulere. Både Sky Sports og BBC omtaler spanjolens meldinger, samtidig som de påpeker at 25-åringen har vært på Manchester Uniteds radar lenge.

– Jeg er overbevist om at det kun gjelder et PR-stunt. Atlético-fansen virker heller ikke å ta det på alvor, og kun vitset litt om det. Men i England har de bitt på kroken, sier Balagué.

Og det skal nok litt til for å gjøre inntrykk på Atlético-fansen. I 2018 holdt deres største stjerne, Antoine Griezmann, dem på pinebenken i ukesvis mens han ble sterkt koblet til både Manchester United og Barcelona. Til slutt annonserte han i en egen dokumentar, La Decision, at han ville bli i klubben.

Året etter dro han til Barcelona ...

Lokalavisen Manchester Evening News har også kommet til den konklusjon at det må være et PR-stunt, og mener at Twitter-meldingene kan gå ut over Saúls gode navn og rykte. De påpeker også at det er svært usannsynlig at både kjøpende og selgende klubb ville klart å legge lokk på en slik nyhet så lenge.

– Dette er nesten helt avgjort et publisitetsstunt fra Saúl, eller en vits som har gått altfor langt, konkluderer avisen.