Det er svært sjeldent barn under 14 år tar livet sitt i Norge. Mandag fortalte TV 2 historien om Jennie (13), som tok sitt eget liv samme dag hun skulle fått hjelp i psykiatrien. Helseminister Bent Høie (H) uttrykte støtte og medfølelse med familien.

Saken har ført til stort engasjement i sosiale medier.

– Vi har fått enorm støtte fra mange mennesker. Vi har fått så mange tilbakemeldinger. Det er mange som kjenner seg igjen i det å måtte vente på hjelp, sier Jennies pappa, Frode Norman Borgersen til TV 2.

«Barn skal ikke ha det slik»

Støtteerklæringene har strømmet inn til familien på SMS, telefon og Facebook. «Dette er så vondt, beundrer familien som går ut med dette for og sette søkelyset på at hjelpen må komme raskt», skriver en.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no

Kors på Halsen sin chattetjeneste

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

«Det er så hjerteskjærende! Barn skal ikke ha det slik. Hjelp må være klar ASAP», skriver en annen.m

Under saken er det markert hundrevis av emojis med knuste hjerter og tårer. Mange uttrykker også at de har mistet noen nære i selvmord, og at det tar for lang tid å få hjelp.

– Vi har et lite håp om at det kan bli en bedring og ikke bare tomme ord. Unge må få hjelp der og da, sier Jennies pappa.

MINNET: Jennies grav er pyntet med kongler og bamser. Foto: Ditlev Eidsmo

– Fra legevakten må de få hjelp videre rett til psykolog og videre oppfølging på en avdeling som ikke venter, men gir neste avtale med en gang, sier Norman Borgersen.

Grillet i skogen

Jennies familie var spent før saken skulle publiseres, og brukte mandagen til tur i skogen, hvor de grillet og var sammen.

Emilie sliter med å forstå det som har skjedd, og det er vanskelig å bearbeide tapet av lillesøsteren. Hun får profesjonell hjelp hos en fast behandler hos BUP Hønefoss. I pinsen var Emilie med sammen med venner og badet.

Familien håper at de kan bidra til økt åpenhet og forståelse rundt behandling og selvmord.

– Det er tabu å prate om dette, men viktig. Vi har fått mye støtte for at vi fortalte, sier Borgersen.