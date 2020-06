Politibetjenter påkjørt under opptøyer

For syvende natt på rad herjet opptøyer over hele USA. I New York ble flere politibetjenter påkjørt.

Påkjørselen fant sted i byen Buffalo i delstaten New York, skriver nyhetsbyrået AP. En SUV kjørte gjennom en gruppe politibetjenter, så langt er to personer bekreftet skadet.

Warning: This video is graphic. Someone just ran over a line of police in Buffalo, New York. pic.twitter.com/KeJ94rYEQr — Clay Travis (@ClayTravis) June 2, 2020

Video av hendelsen viser en SUV som kjører fort gjennom et kryss like etter at politiet har pågrepet en mann i forbindelse med demonstrasjoner i byen.

Borgermester i Buffalo, Byron Brown, forteller at politiet fortsatt etterforsker hendelsen.

– Det var ingen slåsskamp som ledet til at bilen meide ned politibetjentene, men vi etterforsker fortsatt hva som har skjedd, sier Brown ifølge The Blaze.

Flere voldelige hendelser

Politifolkene forsøker å løpe unna bilen, men flere blir truffet. De er fraktet til legevakt og tilstanden er stabil. En av politibetjentene er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Like før klokken 05 norsk tid melder politiet at den antatte føreren av bilen er pågrepet.

Buffalo har vært preget av flere voldelige hendelser natt til tirsdag. Politiet opplyser at to personer er sendt til sykehus etter å ha blitt skutt under nattens demonstrasjoner. Det er foreløpig ikke klart om de ble skutt av politiet eller andre demonstranter.

Hærverk og brann

Også byen New York er preget av flere voldelige hendelser natt til tirsdag. Gjenger driver skadeverk flere steder i byen, og politiet får inn flere meldinger om hærverk og brannstiftelser.

– Det er ungdomsgjenger som løper så raskt de kan, knuser vinduer så raskt de kan og politiet forsøker å fange dem så raskt som mulig, sier en talsperson for politiet til NBC News.

Også flere av New Yorks eksklusive butikker, deriblant ikoniske Macy's, har blitt offer for plyndring og hærverk. Over 200 mennesker er så langt arrestert i byen.

5600 arrestert

Til tross for at flere byer har innført portforbud, fortsetter demonstranter å fylle gatene i hele USA.

Siden demonstrasjonene startet for en uke siden, har minst 5600 personer blitt pågrepet over hele USA. Det viser en opptelling nyhetsbyrået AP har gjort basert på pressemeldinger fra ulike politiavdelinger, Twitter-meldinger og rapporter i mediene.

Pågripelsene har kommet i takt med at demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige, og etter at president Donald Trump har bedt lokale myndigheter bli tøffere mot demonstrantene.

Natt til tirsdag truer presidenten med å sende inn militæret for å få slutt på de voldelige opptøyene.