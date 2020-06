Trump i hardt vær etter kirkebesøk

Natt til mandag truet USAs president Donald Trump med å sende inn militæret mot voldelige opptøyer. Like etter talen krysset Trump Lafayette Park og avla et besøk til den historiske kriken St. John's Episkopale Church, som ligger et steinkast unna Det hvite hus. Kirken ble vandalisert og påtent under opptøyer søndag.

Tåregass og sjokkgranater

Sammen med militærpoliti og flere høystående medlemmer av administrasjonen, lot Trump seg fotografere utenfor kirken med en bibel i hånden.

Trump krysset Lafayette Park sammen med høytstående medlemmer av administrasjonen. Foto: Tom Brenner/REUTERS

– Vi har et flott land. Det beste landet i verden, sa presidenten.

Kort tid før kirkebesøket var området fylt av demonstranter. Demonstrantene hadde forholdt seg rolige, men like før Trump skulle tale i Det hvite hus, slo militærpolitiet til. Tåregass, sjokkgranater og gummikuler ble brukt for å fjerne demonstrantene fra parken, som Trump krysset en halvtime senere.

Anklages for PR-stunt

Presidenten anklages nå for å ha brukt opprørspolitiet slik at han kunne la seg avbilde utenfor kirken, noe som får flere til å reagere.

Senator Kamala Harris. Foto: Julio Cortez/AP Photo

– USA er sårbar. Heller enn å ha en president som forstår det, som viser medfølelse, som løfter folket og erkjenner smerten, har vi en som velger å holde frem bibelen som en rekvisitt for sin egen politiske vinning og for et PR-stunt, sier senator og tidligere presidentkandidat Kamala Harris til CNN.

Rasende biskop

Biskop Mariann Budde, som leder det episkopale bispedømmet i hovedstaden, visste ikke at Trump skulle besøke kirken før hun så det på TV.

– Jeg ønsker ikke at presidenten taler for St. John's, sier Budde til Washington Post.

– Jeg er rasende. Jeg er biskopen av det episkopale bispedømmet i Washington og ble ikke engang oppringt for å få vite at de skulle bruke tåregass slik at de kunne bruke en av kirkene våre som en rekvisitt, med en bibel i hånden. Biblen slår fast at Gud er kjærlighet, mens alt Trump gjør er å hisse til vold, tordner Budde.