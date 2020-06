Norske Ada deltar i opptøyene i USA: – Ting er ute av kontroll

Demonstrasjonene etter George Floyds dødsfall fortsatte natt til tirsdag. Den afroamerikanske mannens død har ført til opptøyer og protester over hele USA, og demonstrantene krever forandring etter en rekke tilfeller av politivold mot minoriteter.

Søndag ble nærmere 700 demonstranter arrestert i Los Angeles, 70 av dem for å rane eller vandalisere bedrifter, skriver CNN.

Lokale myndigheter har innført et tolv timers portforbud i byen, fra klokken 18 på kvelden til 06 om morgenen. Dette er byens strengeste portforbud siden Rodney King-opptøyene i 1992, som også dreide seg om politivold mot afroamerikanere.

Ordfører Eric Garcetti ber folk respektere portforbudet og holde seg inne.

– Vær så snill og hold dere innendørs, hold dere trygge og følg loven. Dere må gå hjem, sier Garcetti på en pressekonferanse mandag.

Midt i demonstrasjonene

Midt i kaoset er norske Ada. Hun studerer i Los Angeles, og i likhet med tusenvis av andre har valgt å gå ut i gatene de siste dagene.

– Jeg har deltatt i demonstrasjoner i tre dager nå. Vi kom inn for cirka tre timer siden, for nå har Donald Trump har erklært kamplov, så da får vi se hva som skjer, sier hun til TV 2 natt til tirsdag.

Hun, i likhet med mange andre, er med fordi de mener det må skje en endring. Mens Unal er på telefon med TV 2, kan man tydelig høre sirenene i bakgrunnen. I tillegg hører man skudd bli avfyrt.

På en app kan hun se hva som skjer i nærområdet sitt, og forteller at det er masse folk i sentrum av Los Angeles, til tross for portforbudet.

– Det ser ut til at folk er ute og herjer, sier hun.

NORSK I LA: Ada Unal har bodd i Los Angeles i tre år, og aldri vært med på liknende. Foto: Privat

– Verre enn det man ser på TV

De siste dagene har man sett sjokkerende videoer, voldelige opptøyer og sammenstøt mellom demonstrantene og politiet. Ifølge Unal er det verre enn det som vises.

– Det blir ikke noe bedre, men verre og verre. Byene har mer eller mindre brent ned, og det er graffiti overalt. Folk er sinna, politiet er enda mer sinna, forteller hun til TV 2, og legger til at det er mye som skjer som media ikke forteller om.

Hun viser blant annet til en hendelse der politiet kom opp mot demonstrantene for å knele ved siden av dem.

– Men da flere demonstranter kom bort for å knele, begynte de å skyte tåregass og gummikuler. Gummikuler er prosjektiler med gummi på, de er ikke akkurat myke. Mange folk har mistet synet sitt etter å ha blitt truffet av plast- og trekuler, hevder hun.

– Videoen stakk dypt i hjertet

– Hva var det med George Floyd som fikk begeret til å renne over?

– Jeg tror alle bare har fått nok. Jeg tror den videoen stakk veldig mange i hjertet, meg selv inkludert. Myndighetene gjør ingenting, Trump gjør ingenting, selvfølgelig. Folk må ta saken i egne hender, nå er folk sinna på ekte, sier hun.

– Det er fredelige protester, men politiet setter en liten ild under rumpa til folk her. Det er politiet som har startet det meste jeg har sett.

Videre forteller Unal at hun har sett sjokkerende scener utspille seg under demonstrasjonene.

– Jeg har sett et par personer miste livet og sett politiet kjøre over folk. Det er sinnssyke tilstander her borte, ting er ute av kontroll sier hun.

Mener politibetjentene må arresteres

Politiet har arrestert mange tusen demonstranter. Politibetjenten som drepte Georg Floyd er arrestert. Unal peker på én konkret mulighet for at demonstrasjonene kan få en slutt.

– Det første steget er å arrestere de tre andre politibetjentene som var involvert. Deretter tror jeg det er viktig med en lovendring, og ikke minst et regjeringsskifte. Ting har utviklet seg så kraftig de siste dagene, at jeg ikke vet om det er noen vei tilbake, forteller Unal fra leiligheten i Los Angeles.

– Føler du deg trygg?

– Til en viss grad, men egentlig ikke. Det har vært veldig skummelt, men vi har ikke noe annet valg enn å demonstrere. Nå er jeg hjemme midt i LA og hører ingenting. Med en gang vi går ut i gatene er det fullt liv, men politiet prøver alle til å være stille, forteller Unal.

Tror ikke det roer seg med det første

Unal, som kritiserer Trump, tror ikke presidenten får kontroll over situasjonen med det første.

– Jeg tror det blir verre før det blir bedre. Dette tror jeg tar tid, men jeg håper det kommer noe godt ut av disse demonstrasjonene, sier hun.

– Heimevernet er ute i alle gatene, og etter at Trump truet med militæret håper og tror jeg at alle kommer til å komme ut i gatene og demonstrere.

– Hva tenker familien hjemme i Norge om at du er midt i demonstrasjonene?

– De er ganske bekymret, men de støtter meg heldigvis. De skal delta i en demonstrasjon i Norge på fredag og gjøre det de kan, sier Unal til TV 2.