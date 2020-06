Under ti personer har fått SMS om smittefare fra Smittestopp-appen

Etter halvannen måned blir Smittestopp-appen fremdeles testet i tre byer, og færre enn ti personer har fått SMS om at de har vært i nærheten av en smittet.

Det opplyser fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen til Folkehelseinstituttet til Bergens Tidende.



Hun vil ikke fortelle avisa nøyaktig hvor mange som har fått SMS fordi testfasen av appen ennå ikke er over.

– Det reelle tallet på nærkontakter er høyere. Årsaken til at ikke alle har fått SMS, er flere. Et eksempel kan være at det ikke har vært nødvendig å varsle med melding fordi kontakten allerede har vært kjent, sier Knudsen.

Til sammen har totalt 28 brukere av appen i testbyene Drammen, Trondheim og Tromsø fått påvist smitte.

