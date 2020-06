Bruce Grobbelaar blir keepertrener for klubb i Obos-ligaen

Bruce Grobbelaar har sagt ja til en deltidsrolle som keepertrener og konsulent i Obos-ligaklubben Øygarden FK.

– Det blir en spennende opplevelse, og en oppgave jeg ser frem til å ta fatt på, sier Grobbelaar til TV 2.

Oppgavene til den tidligere Liverpool-spilleren vil være delt mellom det sportslige og en rolle som ambassadør, der han vil være involvert i arbeidet opp mot samarbeidspartnere og sponsorer.

Rundt spillerne vil han gi bistand til klubbens trenerapparat, spesielt opp mot keeperne, men det vil være mer som en ekstraressurs. Han anslår at han vil være på trening fem dager i måneden.

– Om de ikke vet hvem jeg er, så vil de vite det etter treningen, ler den gamle målvaktskjempen.

– Jeg vil jobbe med treneren, identifisere styrker og svakheter, gi teknikkråd til guttene, treningstips til trenerne. Særlig er jeg opptatt av hvordan de kan bli positive og aggressive keepere. Jeg vil ha positive keepere som ikke blir på streken.

Passende mulighet

Bakgrunnen til at avtalen kunne komme i stand er at den tidligere Liverpool-spilleren er kjæreste med Janne Hamre Karlsen fra Sotra. Hamre Karlsen er også styremedlem i nystartede Øygarden FK, som er etterfølgeren til Nest-Sotra.

Grobbelaar hevder han ble overbevist av klubbens visjon, ønske om samarbeid og utvikling av lokale talenter.

– Jeg tror på prosjektet de har på gang her. En liten klubb som starter opp, trenger all den hjelpen de kan få. På grunn av navnet mitt tror jeg at jeg kan bidra.

Og akkurat navnet Bruce Grobbelaar er en viktig grunn til at han får jobben, vedgår sportslig leder Kurt Fjeld.

– Selvfølgelig tenker vi at navnet hans har en del å bety markedsmessig og inn mot sponsorer.

– Så det er et element av PR, her?

– Ja, det ville vært feil å si noe annet. Det er en del vi har med i avtalen med ham, at vi får lov til å dra veksler på ham og hans navn.

– Vi drar veksler på det Nest-Sotra har gjort, men vi er en ny klubb og sårbare. Vi trenger positivitet og oppmerksomhet rundt klubben, og slikt sett er det bra at vi har muligheten til å inngå samarbeid med en slik skikkelse. Så tror vi denne positiviteten smitter videre.

Lokale uttrykk

Han håper likevel at Liverpool-legendens tilstedeværelse vil gi klubben mye også sportslig.

– Vi tror jo han har en del tips og råd å komme med til spillerne, ikke bare keeperne, med tanke på nivået han har spilt på og det han har gjort.

– Når det gjelder keeperne, så har vi to stykker som er noenlunde like i ferdigheter, og vi ønsker å gjøre det beste ut av den situasjonen. Kanskje kan dette bidra til å motivere til utvikling, selv om ikke man kan spiller hver kamp.

Grobbelaar vil ikke spå hvordan det går med Øygarden, men håper han kan bidra til at den nystartede klubben lykkes.

– Man kan drømme. Alt er mulig i fotball. Nå har man kommet opp med et bra konsept. Nå handler gjenstår det harde arbeidet, og det bør man være gode på her, sier Grobbelaar, som påpeker at han har fått innføring i hva det å være «stril» betyr.