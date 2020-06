Smøresjefen løper 450 mil for å gi Thingnes Bø & co en fordel til vinteren

Han ser uforskammet frisk ut til å ha vært ute i 14 timer, løpt effektivt i ni av dem og tilbakelagt 70 kilometer.

– Jeg håper å være ferdig til klokka 01 i natt. Da vil jeg ha vært ute i 22 timer. Det blir cirka 110 kilometer, sier Tobias Dahl Fenre (34).

Tar det til et nytt nivå

TV 2 møter smøresjefen for de norske skiskytterne på tur opp til Valleråsen i Porsgrunn, der han snart skal krysse av for én av totalt 20 fjelltopper i Grenland-området. Alt skal gjennomføres på under ett døgn.

Dahl Fenre ville aldri gjort det om han ikke syntes det var artig å presse kroppen til det ytterste. Men først og fremst handler det om å skaffe de norske skiskytterne en stor fordel når vinteren kommer.

Derfor kommer han til å løpe cirka 450 mil i løpet av 2020. Distansen tilsvarer nesten at man setter seg i bilen og kjører fra Trondheim til Oslo, tar ferja over til Danmark, kjører videre gjennom Europa før man parkerer i Anterselva i Nord-Italia - og deretter gjennomfører den samme turen motsatt vei.

– Det er litt galskap, medgir smøresjefen.

– Men jeg prøver å være i så god form som mulig, og ta det til et nytt nivå med tanke på kapasiteten vi har som lag til å gjennomføre testing på konkurransedager og utenom konkurransedager.

– Men det er jo ikke dere som skal gå løpene?

– Vi er nødt til å gjennomføre veldig mye testing på relativt kort tid. Hvis hver av oss klarer å presse inn 50, 60 eller 70 kilometer med skitesting på fire timer, klarer vi kanskje å gå noen mil mer enn konkurrentene våre hver. Da kan vi få bedre og riktigere svar enn de andre nasjonene, sier han.

Hamlet opp med Thingnes Bø

Da trener Egil Kristiansen nylig påsto at «det hadde klikket» for Dahl Fenre, var det egentlig ment som en kompliment.

Uttalelsen falt i forbindelse med en 3000 meter-test blant eliteutøverne på herresida, der Dahl Fenre endte seks sekunder bak vinneren Tarjei Bø, som vant med tiden 8.54.

Bak smøresjefen kom blant annet løpere som Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen.

Sistnevnte gliser godt når han blir konfrontert med at han havnet 18 sekunder bak.

– Da han ble smøresjef var han litt dvask, men han begynte å løpe, og har fått med seg resten av smøreteamet. De er ute klokka 05 eller 06 hver eneste morgen under verdenscupukene og løper en tur, før de begynner å teste ski. Tobias har vel løpt av seg 15 kilo nå, og det steget han har opparbeidet seg er ganske rått. Det er ikke mange skiskyttere som løper fra ham nå, sier Sjåstad Christiansen.

På vinterstid anslår han at en norsk smører tilbakelegger en «Birken» (54 kilometer) daglig med knallhard skitesting.

– Det er en grunn til at vi har hatt de desidert beste skiene i verden det siste året. Jeg tipper smørerne til de andre nasjonene kanskje bikker to mil på en god dag. Vi er veldig heldige som har den kulturen med smørerne våre, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Han har overlatt all kontroll over skiene sine til smørerne, og kaller det en «helt ekstrem luksus». Skiskytterne har gått fra å være veldig delaktig i testingen, til å holde seg helt unna og heller bruke energien på andre ting.

Gikk 1200 km på tre uker

Under VM i Anterselva i februar viste GPS-dataene til Tobias Dahl Fenre at han hadde gått til sammen 1200 kilometer på ski i løpet av en treukersperiode.

– Det er en mengde skitesting som er veldig uvanlig. Tradisjonelt har man tenkt at skitesting er når to personer står og glir ved siden av hverandre, men vi går mye på ski, i høyere fart, for å fange opp tingene løperne vil oppleve, sier Dahl Fenre.

Paradoksalt nok var han langt fra noen milsluker som aktiv toppidrettsutøver. Tobias Dahl Fenre var den kraftig bygde langrennssprinteren som står med ett verdenscuprenn på CV-en: en sprint på Konnerud i 2011, der han ble slått ut i prologen med 55. beste tid.

Etter at han la opp veide han 92 kilo på det meste. Nå er han nede i 75 kilo. Dahl Fenre er også blitt en ivrig ultraløper, der løpene gjerne kan bli dobbelt så lange som et vanlig maraton - bare i terreng.

34-åringen har også fått inn i kontrakten med skiskytterforbundet at trening skal være en del av stillingsinstruksen for smørerne.

– Ja, vi er nødt til å være i så god form som hver og enkelt klarer. Derfor har jeg jobbet litt med forbundet, og klart å få inn noen setninger i kontrakten om at trening anses som arbeidstid. Inntil en viss grad, 22 timer trening på en dag er kanskje ikke innafor, sier Dahl Fenre og flirer.

I tillegg har smørerne tilgang på fysioterapeut og andre helsetjenester gjennom kontrakten med skiskytterforbundet.

Dahl Fenre mener i fullt alvor at flere av smørerne i løpet av et år trener bortimot like mye som utøverne på elitelaget som trener minst.

– Er du i bedre form enn noen av skiskytterne på elitelaget?

– Det blir et søkt spørsmål, det kommer an på hva du spør om. Ikke hvis vi hadde gått skiskyting, nei.

– Hvis dere hadde løpt maraton?

– Da tipper jeg kanskje én eller maks to hadde gjort det (slått ham, journ.anm.). Hvis vi hadde løpt i skogen, i teknisk terreng, er jeg helt sikker på at ingen hadde slått meg, he-he.