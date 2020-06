– Vi visste for lite, og i fremtiden må vi lære av det vi har sett nå

Statsminister Erna Solberg (H) står ved at regjeringen stengte ned Norge i vår, men vil neppe gå inn for like omfattende og inngripende tiltak igjen.

12.mars startet en omfattende nedstenging av samfunnet. Den beslutningen står statsminister Erna Solberg (H) ved:

– Vi gjorde det vi gjorde ut ifra et føre-var-prinsipp. Det mener jeg var riktig på det tidspunktet. Vi visste for lite, og i fremtiden tror jeg vi må lære av det vi har sett nå, samtidig er det viktig å huske på at hovedprinsippet var å få ned kontaktpunktene mellom folk. Det fikk vi til, sier Solberg til TV 2.

HEISATUR: Statsminister Erna Solberg og hennes mann Sindre Finnes benyttet muligheten til å ta skiheisen ned fra parkområdet før de tok fatt på en rusletur sammen i marka. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Vil kontrollere med testing og karantene

Nå åpner Norge igjen, mer for hver dag som går. Fra i dag av åpner fornøyelsesparkene igjen etter å ha vært korona-stengt. I dag kunne også puber som ikke serverer mat, åpne igjen.

Selv med omfattende informasjon og oppfordring om å holde avstand, erkjenner Solberg at det er en risiko for å få noe høyere smittetall når samfunnet nå åpnes opp igjen.

- Vi åpner jo ganske mye så vi må være forberedt på at vi får noen slike utbrudd et og annet sted, ved at noen blir smittet og at det da blir noen flere i det området, sier Solberg og legger til:

– Men vi håper at vi nå kan kontrollere smitten ved å stenge ned aktivitet enkelte steder, eller ved at vi setter folk i karantene og driver utstrakt testing, slik at vi sikrer at smitten ikke brer seg.

Fornøyelsesparkene åpner

Solberg fikk i dag gleden av å åpne Oslo sommerpark på Tryvann. Hun mener det er viktig at parkene nå får åpne igjen - både for økonomien og for barnefamilier som trenger litt avveksling fra turer i marka.

HØYT OPPE: Det var strålende sol og eufori i lufta da Oslo Sommerpark åpnet i dag, med statsminister Erna Solberg på besøk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det føles veldig fint å kunne åpne her i dag. Dette er selvfølgelig viktig både for de som driver her og jobber her, men det er også en opplevelse for mange å være ute i naturen og kanskje være det på en litt annen måte og få utfordret koordinasjonen litt, sier Solberg.

Oslo Sommerpark på Tryvann skulle egentlig ha åpnet 19. mai, forteller daglig leder Espen Bengston.

– Det er en kjempestor dag i dag. Nå kan vi være i gang igjen med full aktivitet, sier han.

Bengston anslår et tap på rundt fem millioner kroner på grunn av koronakrisen, uten at det er dramatisk for selskapet. Han mener det har vært verre for de ansatte som mistet jobbtryggheten. Oslo Sommerpark har rundt 50 personer på lønningslista.

– Hele koronasituasjonen har vært vanskelig for selskapet, men også for de ansatte som har vært usikre på når de kan komme på jobb igjen. Vi har mange sesongarbeidere som er studenter som har vært uten jobb nå i seks uker totalt, sier han.

Oslo Sommerpark må i likhet med andre parker følge en rekke smitteverntiltak. Blant annet er det kun tillatt med én person per plattform i trærne – hvis ikke de er i samme husstand.