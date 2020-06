Brudd mellom TV 2 og Telia – 480.000 nordmenn har mistet TV 2

480.000 Get-kunder har mistet TV 2s kanaler, etter at det ble brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Gets eiere Telia.

Det er bare tre måneder siden TVNorge og Discovery gikk i svart etter forhandlinger med Telia.

– Vi ønsker ikke at våre kunder stadig skal måtte betale mer for det vi mener er et stadig dårligere tilbud, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde, til TV 2.

– Styrte mot brudd

TV 2 på sin side, sier motparten utnytter den nåværende situasjonen og at de bevisst styrte mot et brudd.

TV 2: Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav Sandnes. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Det er helt tydelig at svenske Telia aldri var interessert i å bli enig med TV 2. Telia har gitt oss tre tilbud i forhandlingene, alle ligger under det de betaler i dag, og Telia har allerede den laveste prisen i markedet. Vi har aldri noen gang opplevd at en distributør starter en forhandling med å tilby oss vesentlig mindre. Det er jo ikke sånn at Gets TV-pakke har blitt billigere, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

TV 2 fikk det siste tilbudet fra Telia 20 minutter før midnatt søndag, men ventet ikke på svar fra TV 2 før de stengte kanalene.

Sandnes mener denne fremgangsmåten viser at Telia styrte mot et brudd.

– Det kan virke som dette er Telias måte å vise muskler på. Vi må konstatere at Get har blitt noe annet etter at svenske Telia tok over. Bruddet var uunngåelig. Vi er lei oss på vegne av alle seerne som er en uskyldig tredjepart i dette, sier Sandnes, som også understreker at Telia er den distributøren som i dag betaler minst for TV 2s innhold.

– Dårligere tilbud

Mandag kveld presiserer Lunde hva han mener når han sier at TV 2 har et stadig dårligere tilbud.

– Det handler om totaliteten i de ulike tilbudene vi har diskutert og forhandlet om, presiserer Lunde.

– Det kan virke som at dansk-eide TV 2 har kommet til forhandlingsbordet med en forventning om at kundene skal betale mye mer for stadig mindre innhold. Som vår kunde Berit skriver på TV 2 sin Facebook: «Jeg er forbannet på TV 2. Alle serier av min interesse legger de over på Sumo. Bare for at vi skal begynne å betale. Så den nye avtale med Get bør være billigere, da vi får mindre og mindre», sier han.

TV 2 har gjennom allmennkringkasteravtalen forpliktet seg til å investere årlige beløp i nyheter, program for barn og unge, samt norsk film- og tv-drama.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 kjenner seg ikke igjen i at TV 2-seere har fått et dårligere tilbud.

– Vår jobb er å gi seerne stadig mer og bedre innhold. Det er vi som betaler programskapere, produsenter, journalister, skuespillere – alle som skaper vårt innhold. Dette innholdet blir ikke billigere. Da må også de store aktørene, som tjener mye penger på å distribuere vårt innhold, være med på spleiselaget, sier Willand.

Hun mener det er vanskelig å ta Telias kritikk på alvor.

– De betaler nå minst av samtlige distributører, og de ønsker å betale enda mindre for stadig dyrere innhold. Når Telia mener at vårt innhold er blitt dårligere, så tror jeg de her er i utakt med Gets kunder, som stadig ser vårt innhold på TV 2, sier hun.