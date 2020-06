Slår alarm: – Regningen kan havne på flere millioner kroner

Mange nordmenn venter på hjelp til å komme seg hjem fra utlandet. Samtidig frykter forsikringsselskapene at nordmenn i Norge kan la seg friste, og ta turen utenlands i sommer.

Nedstengte luftrom og kansellerte ruter skapte store problemer for nordmenn da koronakrisen inntraff.

I Utenriksdepartementet har de jobbet døgnet rundt i snart tre måneder for å hjelpe dem som ble koronafaste under opphold i utlandet.

– Fra dette begynte har vi fått 39 000 henvendelser bare til dette huset. I tillegg har ambassadene fått henvendelser som vi ikke har fullstendig tall på, sier informasjonssjefen i UD, Trude Måseide, til TV 2.

Over 5000 har fått hjelp

Så langt har staten hjulpet over 5500 nordmenn hjem, viser ferske tall TV 2 har fått fra departementene.

Til sammen 48 spesialfly er blitt satt opp. Flest flyvninger har det vært til Spania.

De som har fått plass har imidlertid ikke fått reise gratis.

– De reisende har vært nødt til å betale sine egne utgifter, men den norske stat har bidratt med å understøtte sånn at flyselskapene har kunnet gjøre disse flyvningene, understreker Måseide.

Den endelige kostnadsberegningen er ikke klar, men så langt har staten sponset koronaflyvningene med rundt 6 millioner kroner. Pengene har primært har gått til å dekke kostnadene ved å fly tomme maskiner til bestemmelsesstedene.

Spesielle problemer

Det er heller ikke bare tobeinte som har fått hjelp.

UD opplyser at det har vært en rekke spesielle behov når folk skulle evakueres. Mange av disse har hatt med kjæledyr å gjøre.

– Folk har hatt behov for å ha med hunder, katter og hester hjem. Det har jo stilt dem overfor helt spesielle problemstillinger. Så det har vært mange interessante og særskilte henvendelser å få, sier Måseide til TV 2.

Nøyaktig hvor mange nordmenn som venter på hjelp til å komme seg hjem, har ikke UD oversikt over.

Risikerer millionregning

Flytrafikken, spesielt i Europa, er nå i ferd med å gradvis ta seg opp igjen. Flere europeiske land åpner grensene for nordmenn i sommer. I Hellas vil utenlandske turister kunne reise inn til landet uten å bli testet for koronaviruset, og uten å måtte settes i karantene.

I Norge gjelder derimot UDs reiseråd, som omfatter både innreiseforbud og karantenebestemmelser. De vil i utgangspunktet vare frem til 20. august, men innen 20. juli skal det vurderes å endre reiserådet for andre europeiske land.

UD fraråder fortsatt alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. For selv om flere land ønsker både nordmenn og andre turister velkomne i sommer, kan det by på store problemer for de som velger å trosse reglementet.

Til tross for dette har Europeiske reiseforsikring fått flere henvendelser fra nordmenn som likevel vurderer å bevilge seg en utenlandsferie i sommer.

Dette advarer forsikringsselskapene nå mot.

– Når det foreligger reiseråd fra UD, så gjelder ikke reiseforsikringen, understreker Andreas Bibow Handeland i Europeiske.

Selv om landet man vurderer å dra til ønsker turister velkommen, risikerer norske reisende da å måtte betale regningen selv dersom noe uforutsett skjer. Det kan bli svært dyrt.

– Vi har eksempler på folk som er blitt skadet eller syke i utlandet, som kanskje er blitt lagt inn på private sykehus eller må ha hjemtransport med ambulansefly. Regningen kan havne på flere millioner kroner, sier Handeland til TV 2.

Vil garantere folks sikkerhet

– Å bestille seg en utenlandstur nå til land hvor det foreligger reiseråd, er forbundet med en viss risiko. For hvis reiserådet står når du skal reise, så dekkes ikke avbestillinger og du får ikke reist.

Europeiske Reiseforsikring har mottatt flere spørsmål om hvorfor forsikringen ikke dekker utenlandsturer utenfor Norge og Danmarks grenser. Det er det et klart svar på, ifølge Bibow Handeland:

– Så lenge verken vi, eller norske myndigheter, kan garantere for folks sikkerhet, så ønsker vi ikke at folk skal reise, sier han.

Også UD advarer mot å trosse reiserådene. Hvis man da kommer i en situasjon der man for eksempel må evakueres, er det ikke sikkert at den norske stat kan stille opp.

– Hvis man reiser på tross av UDs reiseråd er det vanskeligere for oss å yte konsulær assistanse og gi hjelp, sier Trude Måseide til TV 2.