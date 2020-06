I 1998 møttes supertalentene til duell. Taperen ble tidenes beste, vinneren ble narkoman

Nikola Gnjatovic hadde tennis-verden for sine føtter, men så gikk alt galt.

– Jeg tok heroin for første gang da jeg var 21 år. Da begynte helvetet mitt.

Den en gang så lovende tennis-spilleren Nikola Gnjatovic forteller i et intervju med Balkanspress.com om hvordan livet hans sporet helt av.

Som tenåring var serbiske Gnjatovic et stort talent. Han spilte Davis Cup for nasjonen sin som 19-åring og slo kjente navn som Marat Safin og Fernando Gonzalez i juniorturneringen.

Srdjan Djokovic, faren til superstjernen Novak Djokovic, har hevdet at han aldri har sett et større tennistalent enn Gnjatovic.

SERBIAS BESTE: Novak Djokovic. Foto: Darko Vojinovic

Og at han hadde ferdigheter var det ingen tvil om. Han forteller om et møte med Roger Federer, riktignok to år yngre, der sveitseren mange vil hevde er tidenes beste tennisspiller ble feid av banen. Ifølge Gnjatovic ville ikke Federer ta ham i hånden etterpå.

Men siden har livene til de to gått i så ulike retninger som det omtrent kan tenes.

I forrige uke kom nyheten om at Federer er verdens best betalte idrettsutøver, som den første tennisspiller noensinne, og med en inntekt på over én milliard kroner.

Mange faktorer

Omtrent samtidig snakket hans overmann for 22 år siden ut om hvordan narkotika ødela livet hans fra han prøvde heroin for første gang.

– Jeg pådro meg gjeld og havnet i alvorlige problemer. Jeg måtte stjele for å få tak i narkotika. Jeg prøvede å fortsette å spille tennis, men det gikk ikke bra med meg. Samtidig falt familien min fra hverandre og livet mitt ble et fullstendig kaos, sier Gnjatovic.

– Jeg ble innlagt på sykehus mer enn ti ganger og i 17 år gikk jeg gjennom alt det grufulle som dop fører med seg.

Det var mange utenomsportslige faktorer som bidro til hans fall. Krigen på Balkan gjorde at han flytte hjem fra Barcelona der han trente og spilte for å være nærmere famlien. Der fulgte en vanskelig sponsorjakt, sviktende økonomo og dårlige resultater gjorde at Gnjatovic måtte søke etter nye samarbeidspartnere.

Føler seg glemt

Det var en kollega og venn som førte ham til narkotikamiljøet. Kampen for å komme seg ut ble lang.

– Men jeg var bestemt på at jeg ikke ville la den pesten beseire meg. Gjennom behandling fikk jeg kontroll etterhvert, og nå har jeg vært helt ren i tre år, sier han og sukker:

– Jeg har ikke glemt tennis, men det gjør meg vondt at noen venner og kolleger ser ut til å ha glemt meg.

For nå er han begynt som tennistrener. Det er ikke bare problemfritt. Når folk får vite at han har hatt rusproblemer, så er det mange som trekker barna unna hans treningsgrupper.

– Jeg vil jobbe og trene talentfulle tennis-barn, og Gud vet at det er mange av dem i dette landet. Jeg vil gi Serbia nye tennis-mestere. En ny Novak, en ny Ana, en ny Jelena, og hvorfor ikke, en ny Nikola Gnjatovic, slik han alltid burde ha vært: Som en mester, sier han.

– Jeg vet hva jeg gikk gjennom. Det var en enorm og dessverre for dyr livets skole for meg, men nå kan jeg fortelle alle barn om farene ved narkotika.