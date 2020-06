Hylles etter denne videoen: – La oss gå!

Sheriff Christopher Swanson i Genesee County i Michigan hylles, etter at han sa klart fra hva han mente om dødsfallet til George Floyd og ble med demonstrantene i byen.

– Den eneste grunnen til at vi er her, er for å sørge for at dere får ha en stemme, sa Swanson til demonstrantene i helgen.

– Ikke tro et sekund at det vi så politimannen gjøre med Floyd er representativt for politiet rundt om i distriktet. Vi er glad i dere. Vi gjør ikke sånt som denne. Vi er der for å hjelpe alle. La oss gå, sa han, til en jublende folkemengde.

– La oss gjøre dette til en parade, ikke en protest, la han til, før han ble med demonstrantene.

Dramatisk pågripelse

Det var sist mandag at George Floyd døde, etter at han ble pågrepet, mistenkt for å ha brukt en forfalsket 20-dollarseddel i en dagligvarebutikk.

Hendelsen ble filmet, og viser tydelig hvordan en av politimennene holder kneet mot halsen hans i flere minutter. Samtidig ligger Floyd på bakken og roper at han ikke får puste.

Noe senere ble Floyd hentet med ambulanse, og han ble erklært død på sykehuset kort tid senere.

Hendelsen har skapt opptøyer og kaos i flere amerikanske byer den siste uken.

Alle de fire politifolkene som rykket ut til hendelsen har mistet jobben, og Derek Chauvin er siktet etter hendelsen. Chauvin er mandag flyttet til høysikkerhetfengsel.

Hylles

Det var ikke bare den jublende folkemengden som annerkjente Swansons gest.

Også guvernør i Michegan, Gretchen Whitmer, uttrykket entusiasme via twitter.

– Chris Swanson har satt et eksempel for politifolk over hele nasjonen. Jeg er takknemlig for hans lederskap, og håper mange vil følge ham, skrev Whitmer.

Det er også kommet en rekke bilder av politifolk som støtter demonstrantene, via å knele og gå med demonstrantene.