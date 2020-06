Tegnell: – Kurven er på vei ned

– Kampen går videre. Vi er forbi toppen, kurven er på vei ned, det er veldig viktig å ligge der. Det gjør vi best ved å følge rådene, sa Tegnell under mandagens pressekonferanse, skriver Aftonbladet.

Søndag ble det for første gang på flere måneder rapportert om 0 koronadødsfall. Mandag ble det meldt om åtte nye dødsfall.

Tegnell regner med at det vil bli registrert flere dødsfall i morgen også, men sier at det er positivt at dødstallene er lave.

– Sommerværet har effekt på virusspredningen, og en annen effekt som er spesielt tydelig i Stockholm, er at mange mennesker i befolkningen som er immune, og da minsker smittespredningen drastisk, sier Tegnell, skriver Sveriges Radio.

37.814 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er en økning på 461 fra dagen før. 4.403 av de smittede er døde.

Sverige ligger nesten i verdenstoppen målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbyggere, med 44 per 100.000.