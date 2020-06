Politiet på Østlandet: – Totalt kaos ved badestedene

Det flotte sommerværet gjør at folk flokker seg til badesteder. Både Oslo og Øst politidistrikt melder om elendig parkering som gjør at politiet eller andre nødetater ikke kommer frem om det oppstår en drukningsulykke.

På det ene populære badestedet, Nordbytjernet på Jessheim ble det så ille at en politipatrulje ble sperret inne av folk som hadde parkert for dårlig.

– Det var total kaos. Politiet kom så vidt frem uten at speilene ble ødelagt. Da patruljen skulle ut igjen, så var det sånn at betjenten måtte gå frem til veien for å dirigere bort biler. Vi ringer nå eiere som har parkert feil, og er det helt uforsvarlig blir de tauet bort, sier operasjonslederen.

– Det kan få store konsekvenser om det er til hinder for nødetater. Skjer det en hendelse i vann så må vi raskt frem. Folk må respektere parkeringsreglene, utdyper han.

Parkeringskaoset gjaldt tre andre populære badesteder i distriktet. I tillegg har de i Oslo også store problemer med folk som parkerer feil.

– Det er kaos rundt badestedene, særlig ut mot Tjuvholmen og Bærum. Det er mange innringere som sier at de står parkert inne og kommer seg ikke ut med bilene. Det gjør også at vi ikke kommer frem med utrykningskjøretøyer, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.