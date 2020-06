Stjernenes sterke budskap: «Jeg kan ikke tolerere det. Jeg vil ikke tolerere det»

Det rystende drapet på George Floyd har ført til uro og opptøyer i USA, og sterke reaksjoner verden over.

Manchester United-stjernen Paul Pogba har skrevet et følelsesladd innlegg på Instagram, der han forteller om hvordan det brutale drapet har påvirket ham:

«I løpet av de siste dagene har jeg tenkt mye på hvordan jeg kan uttrykke mine følelser om det som skjedde i Minneapolis. Jeg følte sinne, medlidenhet, hat, indignasjon, smerte, tristhet.

Tristhet for George og for alle svarte mennesker som utsettes for rasisme HVER DAG!

Enten i fotballen, på jobb, på skolen, OVERALT!

Dette må stoppe, en gang for alle. Ikke i morgen eller dagen etter, det må stoppe I DAG!

Voldelige rasistiske handlinger kan ikke tolereres lenger. Jeg kan ikke tolerere det. Jeg vil ikke tolerere det. VI TOLERERER DET IKKE.

Rasisme er uvitenhet.

KJÆRLIGHET er intelligens.

STANS stillheten

STANS rasismen», skriver Pogba.

«Vi betyr noe»

Også lagkamerat Marcus Rashford er rystet av det som har skjedd i USA, og ber nå om rettferdighet for Floyd, Ahmaud Arbery og Breonna Taylor.

– Jeg vet dere ikke har hørt fra meg på noen dager. Jeg har prøvd å bearbeide det som skjer i verden. I en tid der jeg har bedt folk om å komme sammen, samarbeide og være samlet, ser vi ut til å være mer splittet enn noen ganger. Folk har det vondt og folk trenger svar, skriver Rashford, før han fortsetter:

Svarte liv betyr noe.

Svart kultur betyr noe.

Svarte samfunn betyr noe.

Vi betyr noe.

Rashford avslutter med tre hashtags:

#justiceforgeorgefloyd

#justiceforahmaudarbery

#justiceforbreonnataylor

George Floyd døde etter den brutale pågripelsen der en politibetjent satte kneet sitt i nakken hans, mens han lå på bakken og forgjeves forsøkte å bli hørt.

Ubevæpnede Ahmaud Arbery ble skutt og drept av en far og en sønn mens han var ute på joggetur, mens Breonna Tylor ble skutt åtte ganger da politiet gjennomførte en narkorazzia i leiligheten hennes 13. mars.

Mektig Liverpool-markering

Mandag kommer også Liverpools stjernegalleri med et klart budskap i sosiale medier:

«Samhold er styrke. Svarte liv betyr noe».

Sadio Mané, Naby Keita, Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Joe Gomez, James Milner, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold og Roberto Firmino er blant spillerne som har delt bildet der Liverpool-stjernene går ned på kne i midtsirkelen på Anfield.

– Hjerteskjærende

Superstjernen David Beckham, som nå er president i den nystartede MLS-klubben Inter Miami FC, har også et tydelig budskap.

– Jeg har brukt de siste dagene på å tenke på hva jeg kan si om George Floyds død. Ingen kan se en mann trygle for sitt liv til politiet og ikke vise avsky og sinne, skriver han på Instagram.

– Hjertet mitt går ut til Georges familie, og jeg står i solidaritet med det svarte samfunnet og millioner av andre over hele verden som er rasende over disse hendelsene. Det er hjerteskjærende å se at dette fremdeles skjer i 2020, fortsetter Beckham.

I sin Instagram-oppdatering har han delt en sterk video, som viser utfordringene svarte i USA sliter med.

– Jeg så denne videoen, som jeg synes oppsummerer noen sterke sannheter veldig godt. Vi må utdanne oss og barna våre til virkelig å forstå rasisme og hvordan vi kan bekjempe det, sier Beckham.

Bundesliga-stjerner kan straffes

I helgens Bundesliga-runde feiret Jadon Sancho et mål med å dra av seg trøyen, for å vise budskapet «Rettferdighet for George Floyd» på t-skjorten sin.

Nå risikerer han og de andre spillerne som viste sin støtte til Floyd å straffes av det tyske fotballforbundet.

Sancho fikk gult kort for å ha tatt av seg trøyen under kampen, men i Det tyske fotballforbundets (DFB) regelverk står det at politisk kommunikasjon på kampklærne ikke er tillatt under noen omstendigheter.

– Vi kommer til å se på dette i løpet av de neste dagene, sier leder for DFBs kontrollkomité til Sport1.

At det i det hele tatt er noe som vurderes, er noe som får Union Berlins sportssjef Oliver Ruhnert til å reagere.

– Man må spørre seg om vi har de samme verdiene. Det handler om et globalt spørsmål, nemlig at vi sier nei til rasisme, sier han.