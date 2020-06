Drapssiktet ringte kompisene og ba om hjelp til å gjemme liket

Lørdag kveld rykket politiet ut til en bolig på Sotra etter å ha fått inn meldinger om funn av en død kvinne.

Vedkommende som ringte politiet var 20 år gamle Trygve Vaage. Den nå drapssiktede mannen i 20-årene skal ha ringt til en annen kompis og fortalt at han hadde drept moren, og at han trengte hjelp til å gjemme liket.

Vaage fikk dette fortalt av kompisen, og til TV 2 forteller han at de umiddelbart tok dette på alvor, og at de dro til huset på Sotra.

Fant kvinnen død

Kompisene banket på døren, men da ingen åpnet bestemte de seg for å gå inn.

– Jeg gikk fra rom til rom, og til slutt fant jeg henne død på soverommet, sier Vaage til Bergens Tidende.

Kompisene Tryge Vaage og Adrian Solsvik sier videre til TV 2 at de i en årrekke har hatt et nært forhold til den nå drapssiktede kompisen og hans mor.

AVSPERRET: Boligen hvor den døde kvinnen ble funnet er avsperret mandag formiddag. Foto: Linda Ekeland / TV 2

– Hun har alltid vært en person som har holdt dørene åpne, og hun har vært et godt menneske, sier Adrian Solsvik.

Vaage ringte til politiet umiddelbart etter at han fant den avdøde kvinnen. Han har i ettertid vært i avhør hos politiet.

– Uvirkelig

Adrian Solsvik sier at han alltid har oppfattet forholdet mellom den avdøde moren og sønnen som bra.

– Det har vært litt småkrangling hvis han ikke har tatt oppvasken, men aldri vært noe verre enn det, sier han.

Kompisene sier det er vanskelig å ta innover seg det som har skjedd.

– Det har ikke helt gått opp for oss enda. Det er litt uvirkelig, sier Solsvik.

Den drapssiktede mannen møtte mandag i fengslingsmøtet i Bergen tingrett. Fengslingen gikk for lukkede dører.

Der fikk politiet medhold i sin begjæring om fire uker i varetekt. Det opplyste politiadvokat Christine Møen Wisløff til TV 2.

Nekter straffskyld

De etterforsker nå saken videre.

– Vi har fortsatt kriminalteknikere på åstedet, og vi foretar avhør. Avdøde vil bli obdusert tirsdag på Gades, sier Møen Wisløff.

– Er det klart for dere hvordan kvinnen døde?

– Det ønsker jeg ikke si noe om, sier politiadvokaten.

Mannens forsvarer Jørgen Riple sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, men at han samtykker til fire uker fengsling.

– Hva sier han at han vet om det som har skjedd?

– Han har forklart til politiet ganske detaljert hva han gjorde både fredag og lørdag, men han er tydelig på at han ikke har noen befatning med morens død, sier Riple.

– I sjokk

Forsvareren sier at han klient er preget av det som har skjedd og at han har det tøft.

– Har han et alibi?

– Vi vet ikke når dødstidspunktet var, slik at det er helt umulig å svare på om han har et alibi eller ikke, sier Riple.

Forsvareren sier videre at forholdet til moren har vært et tema i avhør, men at det ikke har fremkommet noe spesielt der.

– Vi var i et avhør i fem timer i går der han svarte på tilnærmet alle spørsmål han fikk. Så langt har han samarbeidet godt med politiet, sier Riple.

Ifølge Bergens Tidende ble den drapssiktede pågrepet da han var på grilling med noen kompiser.

– Han har gitt uttrykk for at det var spesielt å vite at moren var død, og sekunder etter bli siktet for drapet. Han har vært i sjokk siden han fikk vite det, sier Riple.