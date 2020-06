Ståle Solbakken om frykten for å mislykkes.

I et lengre intervju med den danske avisen BT, innleder journalisten ved å skildre hvordan Solbakken kan være en vanskelig mann for pressen å møte etter svake resultater.

Selv innrømmer den norske FC København-treneren at tap har det med å gå til hodet på ham.

– Min kone er overrasket og skuffet over at jeg ikke blir mer moden med årene. At jeg ikke hisser meg mer ned. Du kan se på 30 meters avstand når jeg kommer hjem om jeg har vunnet eller tapt. Det er ikke en god egenskap, sier Solbakken til BT, og beskriver det som en dårlig vane.

Den 52 år gamle trenerprofilen skrur tiden tilbake til 2012. Da fikk han bare 30 kamper som sjef under et mislykket opphold i Wolverhampton.

– Det som satte det i gang, er frykten for å mislykkes. Det aksepterer jeg ikke. Det gjorde noe med meg da jeg fikk sparken i Wolverhampton, siteres Solbakken.

– Det lignet ikke meg. Der skuffet jeg meg selv. Der fikk jeg angsten for å mislykkes igjen, fortsetter han.

Mandag kveld spiller Solbakkens FCK første seriekamp etter at koronaviruset stanset fotballen. Hovedstadslaget har skuffet i ligaen, og er hele tolv poeng bak serieleder Midtjylland. Solbakken tror det vil bli annerledes enn forrige gang de spilte for tomme tribuner i ligaen.

Da gikk det på et pinlig hjemmetap for Horsens.

– Det handler om å kunne takle alt utenom det rent sportslige på banen. Kampene blir jo avviklet under noen andre omstendigheter enn det spillerne er vant til. Og det er en utfordring mentalt, men det har vi jobbet med i forberedelsene. Vi spilte uten tilskuere mot Horsens òg, og så dårlig kan det umulig bli en gang til, sier 52-åringen til FC Københavns nettsider.