Nyt det mens du kan – varsler markant værskifte

Det har vært godt over 20 grader en rekke steder de siste dagene. Nå forsvinner sommervarmen, men for én del av landet returnerer sola.

Pinsehelga bød på over 20 grader en rekke steder i Sør-Norge. Også i Nord-Norge har det vært fint.

Men snart forsvinner varmen igjen.

– Det blir et markant værskifte etter hvert. Det begynner allerede tirsdag i ytre strøk av Nord-Norge med skyer og nedbør i Lofoten, Troms og Vesterålen, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo til TV 2.

For resten av landet forsetter finværet til onsdag.

– Onsdag blir en grå dag i Trøndelag og Møre og Romsdal med litt regn. Det kan også komme tordenbyger i indre strøk på Vestlandet og indre Østlandet, sier Krogsæter.

Det har vært varmt og tørt den siste tiden #østafjells noe som har ført til lokalt stor skogbrannfare. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/nlDILRiTWR — Meteorologene (@Meteorologene) June 1, 2020

Grått i sør - fint i nord

Det grå været i Trøndelag og Møre og Romsdal er forbigående, så torsdag returnerer finværet igjen i disse områdene.

Også i Nord-Norge returnerer sola, mens i Sør-Norge ser resten av uka ut til å bli grå fra onsdag.

Torsdag dannes det et lavtrykk over Danmark og Sør-Norge, og siden det dannes rett over oss, er detaljene fortsatt usikre, sier Krogsæter.

– Det ser foreløpig ut til at Sørlandet og Østlandet er mest utsatt for nedbør, og det kan potensielt bli en god del, sier meteorologen.

15-20 grader i nord

Torsdagens prognoser ser også ut til å gjelde for fredag. Da kan det bli 15-20 grader i Nord-Norge, mens det kan bli regn i Sør-Norge.

– Når regnbygene kommer på Sør- og Østlandet, synker temperaturene til om lag 10 grader mindre enn det er nå, sier Krogsæter.

Det er lenge til lørdag og søndag, men slik det ser ut nå, vil lavtrykket fortsatt ligge over Sør-Norge, noe som betyr gråvær. I Nord-Norge ser det ut til å bli finvær i helgen.

Som følge av at det har vært varmt og tørt den siste tiden Østafjells, har det ført til lokalt stor skogbrannfare.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om skogbrann på gult nivå. Anbefalingen er å være forsiktig med åpen ild.

De skriver på sine nettsider at faren vil være over torsdag.