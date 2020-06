Løsner på korona-restriksjoner

Fra mandag 1. juni kan puber og barer holde åpent. Regelen hittil har vært at det bare er serveringssteder som selger mat, som får holde åpent. Serveringsstedene kan holde åpent så lenge avstandsregelen på én meter overholdes.

Fornøyelsesparker kan også åpne, så lenge avstands- og hygienekrav følges. Avstandskravene vil gjelde mellom enkeltbesøkende og familiegrupper.

Fra og med mandag åpnes det også for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Lemper på karanteneregler

Nytt fra mandag er også at reglene for smittekarantene endres. Ikke alle nærkontakter til en som er smittet med korona må lenger i karantene. Det holder at de testes på dag tre og dag syv.

Regjeringen åpner også for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene. Det betyr at folk kan gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som for Sverige og Finland.

Utenriksdepartementets fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

– Husk håndvask

Tiltakene inngår i regjeringens plan for nedbygging av koronatiltakene. Da planen ble lagt fram 7. mai, uttalte helseminister Bent Høie (H) at folk må fortsette med de enkle tiltakene som vi vet virker og som har få negative konsekvenser:

Være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.

Om to uker, 15. juni, kan treningssentre og badeland åpne igjen. Den øvre grensen for deltakere på arrangementer økes fra 50 til 200 personer.