Hamilton til angrep på stjerne-kollegaene

Verdens beste formel 1-fører, Lewis Hamilton, er blant mange idrettsstjerner som er rystet etter drapet på amerikanske George Floyd. 35-åringen føler seg alene i racingmiljøet.

– Noen av dere er blant de største stjernene, men likevel er dere stille midt i urettferdigheten. Det er ikke et tegn fra noen i min bransje, som så klart er en sport dominert av hvite, skriver Hamilton på Instagram.

Det er ikke første gang briten tar et oppgjør med formel 1. For to år siden slo han fast at det er mangel på mangfold i sporten, og sa at «ingenting hadde endret seg i løpet av elleve år», skriver The Guardian.

– Jeg er en av de eneste fargede personene, men fortsatt står jeg alene. Jeg hadde trodd at dere nå skjønte hvorfor dette skjer og at dere ville sagt noe, men dere står ikke sammen med oss. Vit at jeg vet hvem dere er, og at jeg får det med meg, skriver Hamilton.

Videre slår han fast at han tar avstand fra demonstrantene som vandaliserer bygninger, men at han stiller seg bak dem som protesterer på fredfullt vis.

– Det blir ikke fred før våre såkalte ledere gjør noe. Dette gjelder ikke bare USA, men også Storbritannia, Spania, Italia og alle andre steder, mener Hamilton, og slår fast at idrettsstjernene spiller en viktig rolle som forbilder.