Et lite lokalsamfunn ble hardt rammet etter at fire 16 år gamle gutter mistet livet i en trafikkulykke i Stöde utenfor Sundsvall i Sverige, natt til søndag.

Natt til søndag kjørte en bil med seks personer av veien utenfor Sundsvall i Västernorrlands län i Sverige.

Fire 16 år gamle gutter mistet livet i den tragiske ulykken.

– Det er med stor sorg i hjertet jeg kan informere om at fire 16 år gamle gutter har omkommet. Ytterligere to personer er alvorlig skadd og innlagt på sykehus, sa Josef Wiklund i Medelpad-politiet under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

– Alt blir revet bort

Søndag kveld hadde flere venner av de avdøde samlet seg ved ulykkesstedet. Flere blomster og bilder var lagt ned i veikanten.

– Det er en forferdelig og uvirkelig hendelse. Når alt er som vakrest i naturen, når sommervarmen endelig har kommet, det er mors dag og vi står på terskelen til flere skoleavslutninger også blir alt revet bort for de som har blitt rammet av denne hendelsen, sier prest i Tuna-Attmars menighet Birgit Huss til Aftonbladet.

Ulykken skjedde ved 03-tiden, natt til søndag. Årsaken er enda uklar, og to personer behandles fortsatt for alvorlige skader.

– Stort tap

Aftonbladet har snakket med en nær venn til en av de avdøde guttene. 16 år gamle Erik Thunberg sier at det er et stort tap.

– På en måte føles det bra å samles for å vise at man bryr seg, sier han til avisen.

Thunberg og kompisen pleide å møtes minst én gang i uken.

– Han var en smart og morsom fyr med mye humor. Han ville ofte møtes, enten om det var for å drikke kaffe eller bare henge, sier 16-åringen videre.

To av de avdøde guttene gikk på en skole i det lille samfunnet Stöde. Flere personer hadde også samlet seg der søndag kveld.

– At noe sånt skal skje etter alt vi allerede har vært gjennom korona er forferdelig tragisk, sier Huss.