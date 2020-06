Slåsskamp mellom flere russ – to skadet

Ifølge operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt skjedde hendelsen på en Shell-stasjon i Fokserød.

Ifølge meldingen fra politiet ble to skadet. En ble kjørt til legevakten og en til akuttmottaket.

– Fem busser var involvert, og patruljer ble sendt til stedet. En person har blitt slått slik at vedkommende begynte å blø, sier Kamben.

Ingen er pågrepet, men en person er mistenkt for å stå bak hendelsen. Saken vil bli anmeldt.

Operasjonslederen sier videre at det har vært mange hendelser med russen i pinsehelga, og at de merker at russetiden har strukket seg lengre utover på grunn av koronapandemien.

– Det har vært mange meldinger om bråk med russen. Både med støy og bråk mellom russen, samt forskjellige arrangementer som ikke er innenfor med tanke på smittevern, sier Kamben.

Han oppfordrer nå russen til å tenke seg om.

– Det går an å ha det moro uten at man gjør så mye ut av det. Vi skal behandle alle likt, uansett om det er russ eller ikke. Så det er ingen større frihet for russen til å gjøre ting som ikke er lov, sier Kamben.