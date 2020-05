Politibetjenter i Atlanta sparket etter overdreven maktbruk

To politibetjent i Atlanta i Georgia har mistet jobben på grunn av måten de pågrep to studenter som tok del i de landsdekkende demonstrasjonene i USA.

I tillegg er tre politifolk satt til kontorarbeid etter hendelsen lørdag. Avgjørelsen ble tatt etter at videoopptak fra kroppskameraene til politibetjentene var undersøkt, opplyser borgermesteren i Atlanta.

«Bruk av overdreven makt er aldri akseptabelt», sa borgermester Keisha Lance Bottoms. Politisjef Erika Shields omtaler bildene som «veldig sjokkerende å se».

En video fra hendelsen viser en gruppe politifolk med beskyttelsesutstyr og gassmasker som omringer en bil med en mannlig sjåfør og kvinnelig passasjer. Kvinnen blir dratt ut av bilen, og politiet bruker tilsynelatende elektrosjokkvåpen mot mannen. Begge blir pågrepet uten å gjøre synlig motstand.

– Det var et brudd på menneskelighet

Samtidig har politisjefen i Minneapolis, Medaria Arradondo uttalt seg til CNN om hvorfor han sparket de fire politimennene som var involvert i drapet på George Floyd.

– For meg var det et brudd på menneskelighet. Dette var et brudd på den eden de mennene og kvinnene som tar på seg denne uniformen sverger. Det er motsatt av det vi tror på. Det var feil. Punktum, sier Arradondo.

Han tok så av seg hatten og henvendte seg til Floyd-familien.

– Jeg vil si til Floyd-familien at jeg er fryktelig lei meg for deres tap. Hvis jeg kunne gjøre noe for å bringe Floyd tilbake hadde jeg gjort det. Jeg ville satt himmel og helvete i bevegelse for å gjøre det. Jeg er fryktelig lei meg.

(TV 2/©NTB)