Jordan har ofte blitt kritisert for ikke å uttale seg i politiske saker, noe som også ble omtalt i den mye omtalte Netflix-serien «The Last Dance». Nå tar han bladet fra munnen i en uttalelse gjennom NBA-klubben Charlotte Hornets, som Jordan eier.

– Jeg er i dyp sorg, trist og har det vondt. Jeg ser og føler alles smerte, sinne og frustrasjon, står det i uttalelsen.

– Jeg står sammen med de som retter oppmerksomhet mot den inngrodde rasismen og volden mot fargede i vårt land. Vi har fått nok, fortsetter han.

Jordan ber folk stå sammen, og vise empati og medfølelse med hverandre.

– Vi må fortsette å uttrykke misnøye med urettferdighet på en fredfull måte, og kreve at folk blir stilt til ansvar. Vår forente stemme må legge press på lederne våre om at de må endre lover, ellers må vi bruke stemmen vår for å skape en systematisk endring.

– Vi må alle være en del av løsningen, og vi må jobbe sammen for å sikre rettferdighet for alle, fortsetter Jordan.

– Mine tanker går til George Floyds familie og utallige andre som har fått sine liv brutalt tatt fra dem som følge av rasisme og urettferdighet, avslutter basketlegenden.