480.000 Get-kunder mister TV2s kanaler etter at det ikke ble enighet mellom partene om en ny distribusjonsavtale innen midnatt, opplyser Telia Norge.

Avtalen som reforhandles, regulerer hvor mye Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til sine kunder.

(©NTB)