Valencia kritiserer koronasyk Atalanta-trener

Atalanta-trener Gian Piero Gasperini (62) ble smittet av koronaviruset like før returkampen mot Valencia i Champions League i mars. Han fryktet at han skulle dø.

Det fortalte en åpenhjertig Gasperini i et intervju med Gazzetta dello Sport, gjengitt av nyhetsbyrået AP.

Gasperini ble trolig smittet på et tidspunkt etter den første kampen, og han begynte å føle seg syk 9. mars, dagen før returoppgjøret i Spania.

Nå reagerer Valencia på opplysningene som kommer frem i intervjuet.

«Valencia ønsker offentlig å uttrykke vår overraskelse over uttalelsene fra Atalanta-trener Gian Piero Gasperini som dukket opp i italienske medier søndag. Det ble skrevet at han, både dagen før og på kampdagen, var klar over symptomene på noe som minnet om koronaviruset – uten å ta forholdsregler. Slike handlinger, hvis det stemmer, ville satt mange mennesker i fare i forbindelse med reisen og oppholdet i Valencia.

Man skal huske på at kampen ble spilt bak stengte dører med strenge sikkerhetstiltak etter anbefalinger fra spanske helsemyndigheter. Dette for å forhindre spredning av COVID-19, nettopp på grunn av tilstedeværelsen av personer fra et område klassifisert som et risiko-område på det tidspunktet», skriver klubben i en pressemelding.

Da Gasperini og resten av Atalanta-laget returnerte fra Valencia, var Bergamo blitt episenteret for koronaepidemien.

– Da jeg kom tilbake følte jeg meg helt ødelagt. Jeg hadde ikke feber, men det føltes som jeg hadde feber på 40 grader, sier Gasperini og fortsetter:

– Hver annet minutt hørte jeg en ambulanse passere utenfor. Det føltes som en krig. Om natten tenkte jeg «om jeg må på sykehuset, hva skjer da?».

Gasperini holdt seg hjemme og lot være å dra til sykehuset, og han ble raskt. Først for ti dager siden, da hele Atalanta-laget var testet, fikk han bekreftet at han hadde vært koronasyk.

Atalanta vant åttedelsfinalen i Champions League 8–4 sammenlagt etter to hendelsesrike kamper. Det er ikke klart hvem italienerne møter i kvartfinalen eller når turneringen kan gjenopptas.

– Jeg tenkte på døden. Bergamos smerte vil presse oss videre i Champions League, sier Gasperini om hva han tenkte da han måtte lede laget i Valencia mens han var syk.