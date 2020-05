Klopp hyller ukjent Liverpool-helt

Jürgen Klopp er overlykkelig over at laget kan trene sammen igjen.

Premier League starter 17. juni. For knapt to uker siden startet lagene med trening i mindre grupper. De siste dagene har fullkontakt-trening vært lov.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har ikke lagt skjul på at han har savnet den daglige og fysiske kontakten med spillerne. Nå er han overlykkelig over å se spillerne hver dag.

– Vi trives godt med situasjonen. Det betyr veldig mye for oss at vi kan være sammen den ene eller de to timene. Man får kontakt og tilbakemelding umiddelbart på banen, ikke via en datamaskin eller en skjerm. Det er et massivt, massivt løft, sier Klopp til klubbens hjemmeside.

Mens Mohamed Salah definitivt ikke har ligget på latsiden, er det nok det en viss forskjell på den fysiske formen til spillerne. Klopp er ikke bekymret.

– Vi trenger ikke å være kampklare nå. Vi prøver å øke intensiteten dag for dag, men vi må være klare den 19. eller 20. juni - uansett hvilken dag vi skal møte Everton. Det er øyeblikket vi ønsker å være 100 prosent, sier han.

Selv om fullkontakt-trening er lov, er det fortsatt en rekke restriksjoner rundt treningsøktene. Klopp trekker frem spesielt én mann som har gjort hverdagen mye enklere for alle i klubben.

HYLLES AV KLOPP: Ray Haughan har vært viktig for Liverpool under korona-pausen.

– For å være ærlig har det vært en stor utfordring for organisasjonen, men det Ray Haughan har gjort er helt utrolig. Han har kontroll på hvor vi kan parkere, hvor vi kan spasere og alt det andre. Det er en stor forandring å gå fra grupper på fem til en gruppe på nesten 30. Likevel må vi gjøre de samme tingene. Når vi kommer, konsentrerer vi oss om å gjøre de riktige tingene. Vi må måle temperaturen og slike ting. Det er ikke slik det pleide å være. Når jeg kommer, må jeg tenke: «Hvor kan jeg kjøre og hvor er folkene som skal måle temperaturen min?». Slik er det for øyeblikket, sier han.