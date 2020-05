Legendesønnen Marcus (22) herjet – hylles for målfeiringen

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 4-1

22 år gamle Marcus Thuram var strålende for Borussia Mönchengladbach i søndagens Bundesliga-oppgjør med Unio Berlin.

Franskmannen terroriserte hovedstadslagets forsvar i store deler av kampen, og han satte også inn to scoringer i 4-1-seieren.

Etter den første scoringen gikk han ned på ett kne for å gi sin støtte til rasismekampen som utkjempes i USA, slik daværende San Francisco 49ers-profilen Colin Kaepernick gjorde i 2016.

Den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde etter at han ble arrestert og politimannen Derek Cauvin presset kneet sitt mot halsen hans i over åtte minutter – selv om Floyd klaget over at han ikke fikk puste. Det har ført til store protester og satt fyr på rasismedebatten i USA.

I sosiale medier blir Thuram berømmet for målfeiringen.

– Sterk gest fra Marcus Thuram. Han kommer fra en imponerende familie, både på og utenfor banen, skriver The Times-journalist Henry Winter.

I stormform etter pausen

Marcus Thuram, som kom til Borussia fra Guingamp før denne sesongen, er sønn av tidligere verdensmester Lilian Thuram, som også kjempet mot rasisme både under og etter karrieren.

Mens pappa var midtstopper for klubber som Monaco, Parma, Juventus og Barcelona, spiller sønnen i angrep.

Marcus' lillebror Khéphren Thuram (19) er midtbanespiller i Nice.

Marcus Thuram står med 14 mål på 36 kamper denne sesongen. 22-åringen har levert fire mål på de fire kampene etter koronapusen.

Ryerson rett ut med skade

Florian Neuhaus sendte Gladbach i ledelsen tidlig i kampen, før Marcus Thuram på bakerste stolpe headet inn 2-0 like før pause.

Sebastian Andersson headet inn 1-2 tidlig i andre omgang, før det var duket for Thuram igjen. Han kunne enkelt trille inn 3-1, før Alassane Plea fastsatte resultatet til 4-1 på tampen.

Julian Ryerson ble byttet inn etter en times spill, men måtte ut med skade noen få minutter senere. Lyngdølen holdt seg til kneet etter en takling.

Gladbach ligger på tredjeplass i Bundesliga, mens Union Berlin er på 14. plass med seks poeng ned til Werder Bremen på nedrykksplass.