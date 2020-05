Avslører sykkelstjernens brutale beskjed til lagkompisene

Team Jumbo-Visma fikk en strålende start på 2019-utgaven av Tour de France. Allerede på første etappe syklet Mike Teunissen seg inn i den gule ledertrøyen.

Den forsvarte han og laget med glans på lagtempoen dagen derpå. Anført av tempokanonene Tony Martin og Wout van Aert smadret det nederlandske laget konkurrentene over 27,6 km i Brüssels gater.

Nå forteller Jumbo-Visma-trener Mathieu Heijboer om dialogen i tiden før rytterne skulle ut på syrefesten.

Diskusjonen i forkant av lagtempoen var hvilket tempo laget skulle sette fra start.

– Diskusjonen ble mer og mer høylydt. Vi er et nederlandsk lag, så alle har en mening. Jeg husker at Tony brøt inn og sa: «Hør etter. Jeg setter farten, og dere har ikke lov til å kjøre saktere», sier Heijboer til lagets Youtube-kanal.

Tyskeren bekrefter historien.

– Jeg husker det. Det var ikke bare ord. For meg er det hemmeligheten bak lagtempo. Den raskeste setter tempo, og de andre må følge etter. Det spiller ingen rolle hvor lenge de ligger foran, men de må holde tempoet oppe. Jeg vil ikke avsløre for mange innsidehemmeligheter, men det var det viktigste for meg, sier Martin.

Tempokanonen forteller at å vinne en lagtempo i Tour de France var noe han manglet på merittlisten. Det gjorde etappen desto viktigere for ham.

– Det var et stort, stort mål for meg og laget fra starten av sesongen. Vi startet å trene spesifikt for det på treningsleiren i Alicante. Vi la ned mye energi i det. Mathieu var hjernen bak. Med mine innspill og erfaring var det en god miks, sier Martin.

Til slutt skilte det tjue sekunder ned til Team Ineos. Norske Amund Grøndahl Jansen var en viktig bidragsyter underveis.

– Jeg blir svært følelsesladet når jeg ser det igjen. Det var et vakkert øyeblikk - et av de beste i min karriere. Bildene viser hvor samlet vi var, forteller Martin.

Tour-suksessen stoppet ikke der. Dylan Groenewegen og Wout van Aert vant begge hver sin etappe senere i rittet.

PS! Årets Tour de France starter i Nice 29. august. Lagtempo står ikke på programmet i årets Tour.